Reactivación para todos

Ayer este espacio editorial destacó cómo las perspectivas sobre el comportamiento de la economía colombiana para finales de este año vienen mejorando por parte de analistas y observadores. Uno de los más recientes pronósticos al alza fue el de Corficolombiana, cuya proyección del PIB para 2021 pasó de 8,4 a 9,3 por ciento.



No obstante, esta positiva dinámica que se experimenta desde los indicadores de confianza de empresarios y consumidores no debe llevar a ignorar no solo que el ritmo de la reactivación no es el mismo para todos los actores ni tampoco que el choque de la pandemia dejó marcas más profundas en crecimiento, pobreza y empleo.

Una interesante mirada a cómo los hogares están viviendo estos meses de recuperación de los niveles de actividad productiva previos a la irrupción de la covid-19 la brinda la encuesta de Pulso Social del Dane, cuya medición de septiembre fue publicada ayer. El 43,9 por ciento de los jefes de hogar del país afirma que su situación económica hoy es “peor y mucho peor” que hace 12 meses. De hecho, al menos un tercio de los hogares en las 23 principales ciudades del país consideran que en un año esa situación será “peor” que hoy.

Estos datos ratifican que, mientras las empresas- industrias y comercios- son mayoritariamente optimistas frente al futuro, estas perspectivas desde los hogares no son tan positivas. Por ejemplo, dos de cada tres jefes de hogar no pueden hoy, en plena “oleada de optimismo” frente al crecimiento del PIB y las expectativas económicas, adquirir algunos artículos de primera necesidad. Un paso crucial para mejorar la dinámica está en la incorporación de las mujeres al mercado laboral a un ritmo mayor.

Si bien las estadísticas muestran un repunte en el retorno femenino al trabajo, la brecha de género, que ya existía antes del coronavirus, tiene que reducirse aún más.

Uno de los frentes donde la pandemia ha venido dejando una marca es precisamente el empleo. Si bien es cierto que el rezago de puestos de trabajo viene reduciéndose frente a los niveles previos a la llegada de la covid-19, esta recuperación tiene un fuerte componente de informalidad. A lo anterior se suma el impacto en términos de reducción de la pobreza monetaria y multidimensional. La lucha contra la pobreza no sólo constituye el imperativo ético de la reactivación económica sino también debe ganar protagonismo en la campaña electoral, que ya viene tomando intensidad.

La reapertura de la economía -junto al plan de vacunación- también ha traído consigo que la covid-19 deje obviamente de generar el temor en comparación con el año pasado. Por ejemplo, solo uno de cada cinco colombianos manifiesta estar “muy preocupado” de contagiarse del coronavirus, frente a un tercio de hace doce meses.

Tan solo un 5 por ciento de ciudadanos no se ha vacunado ni estaría interesado en inmunizarse. Claramente el espacio para acelerar la vacunación para cumplir las metas oficiales está disponible. Más aún, el 87,4 por ciento se aplicaría una tercera dosis. El positivo crecimiento del PIB en 2021 será sin duda un elemento importante dentro de la evaluación de la gestión económica del gobierno Duque en medio de la campaña presidencial del año entrante. Y su efecto también se sentirá en el optimismo de empresas y de consumidores.

Sin embargo, no puede olvidarse que la reactivación de los indicadores debe traducirse en mayores ingresos, una mejor situación y más optimismo de los hogares, en especial los más pobres.

