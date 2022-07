Reactivación por departamentos

Hace unos días el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó el informe del Producto Interno Bruto (PIB) departamental durante 2021. En un año caracterizado por la positiva reactivación de la economía nacional (10,7 por ciento de crecimiento del PIB) esta mirada ayuda a identificar las dinámicas regionales detrás de la recuperación.

Once departamentos registraron crecimientos de sus economías locales por encima del nivel nacional. La Guajira con el 32,5 por ciento y el archipiélago de San Andrés y Providencia con 26,6 por ciento encabezan la lista de las regiones del país con mayores aumentos anuales. Le siguen Guainía y Bolívar (13,9 por ciento), Antioquia (13,7 por ciento), Atlántico (12,4 por ciento) y Quindío (12 por ciento).



22 departamentos, incluyendo Bogotá con 10,6 por ciento, marcaron aumentos por debajo del PIB nacional. Debería despertar sonoras alertas que, en un año marcado por un comportamiento positivo de las actividades productivas, las regiones de los llanos orientales -Meta, Casanare y Arauca- y el Cesar registren los más bajos crecimientos en sus desempeños productivos. La recuperación pos-pandemia es tan heterogénea como lo eran las dinámicas económicas locales antes de la pandemia.



Los altos guarismos de las dos regiones se explican tanto por la caída de sus principales fuentes de ingresos -el carbón guajiro y el turismo hacia las islas caribeñas- a raíz de la irrupción de la pandemia en 2020 como la reactivación de ambos sectores durante el año pasado. De hecho, en una perspectiva bienal Antioquia y Caldas lideran el crecimiento con 6,4 y 5,8 por ciento respectivamente en contraste, por ejemplo, a graves caídas en departamentos con economías extractivas como Cesar (-10,9 por ciento) y Meta (-6,5 por ciento).



En cuanto a la contribución al crecimiento del PIB nacional, la fotografía de la recuperación regional luce mucho más tradicional. Bogotá, que constituye una cuarta parte de la economía del país, aportó 2,8 puntos porcentuales de los 10,7 que creció el PIB en el año de la reactivación. Antioquia está cerca con dos puntos, seguida de Valle del Cauca (un punto), Cundinamarca (0,7 puntos) y Santander y Atlántico con 0,6 puntos respectivamente. En otras palabras, tres entes territoriales -Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca- aportaron el 51 por ciento de la economía colombiana.



Lo anterior se refleja asimismo en las grandes diferencias en los tamaños de las economías regionales del país. Dos terceras partes del PIB son generados por los seis departamentos más ricos, dejando a la mayoría del país con contribuciones muy pequeñas. Es decir, la reactivación en 2021 reprodujo casi idénticamente los aportes de estas regiones con más desarrollo y actividades productivas.



Si bien esta fotografía heterogénea no debería generar mayor sorpresa -al fin y al cabo, la crisis de la pandemia del coronavirus afortunadamente no duró tanto como para destruir con mayor fiereza estructuras productivas previas-, no deja de ratificar la necesidad de un modelo de desarrollo en Colombia que persiga que estas dinámicas económicas regionales no sigan más una trayectoria divergente.



En menos de un mes arranca un nuevo gobierno, que registró victorias electorales en el Caribe, la costa Pacífica y zonas periféricas y que ha generado altas expectativas. Se abre la oportunidad para abordar políticas públicas que, en el mediano plazo, vayan cerrando esas brechas y rezagos regionales que se resisten a desaparecer.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda