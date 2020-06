Rebotar las exportaciones

Desde prácticamente el inicio de la pandemia global del coronavirus, el comercio internacional fue una de las áreas más impactadas.



Con el brote original de la covid-19 en China a principios de año, el 2020 arrancó con graves disrupciones en las cadenas globales de suministro, generando choques de oferta. La pandemia en el gigante asiático impactó asimismo la demanda de petróleo y otras materias primas para las industrias.

El coronavirus empeoró una previa situación crítica del comercio internacional por el pulso entre Estados Unidos y China, y el debilitamiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y sus instituciones para dirimir conflictos.



Además, antes del choque de la pandemia a los intercambios globales de mercancías y servicios, una oleada de proteccionismo había inundado muchos países del mundo. De hecho, el director general de la OMC, el brasileño Roberto Azevedo, renunció un año antes de que se venciera su periodo.



La irrupción del virus agudizó presiones y dificultades políticas de la OMC en medio de un deterioro de la percepción sobre los beneficios del comercio global.



Desafortunadamente, las estrictas cuarentenas alrededor del mundo han aumentado los llamados a asegurar las cadenas de suministro localmente y a restringir la dependencia al comercio global.



Esta es una postura que, si bien viene ganando adeptos en distintos países, va en la dirección equivocada. Lo que requiere la economía mundial, y países como Colombia, es que, al superar esta crisis del coronavirus, haya más comercio y más cooperación global, y no un aumento de las barreras y las restricciones.



Por ahora, las perspectivas sobre los flujos de intercambio de productos y servicios en el mundo en este 2020 son negativas. De acuerdo a cifras de la OMC, el comercio global se reduciría hasta en un 32 por ciento, superior a lo registrado durante la crisis financiera internacional de 2008-2009.



Colombia no es ajena a esa tendencia. El más reciente reporte de exportaciones del Dane muestra un desplome del 52 por ciento en comparación con abril del año pasado. De hecho, en lo corrido de 2020, entre enero y abril, el monto de las exportaciones cayó en 20,8 por ciento frente al mismo período de 2019.



Estos resultados eran esperados ante la histórica caída de los precios del petróleo. Los combustibles y los productos de las industrias extractivas siguen respondiendo en un alto porcentaje -en abril fue del 38 por ciento- por el total de las ventas externas del país.



Al igual que en otras áreas de la economía nacional, el choque de la pandemia exacerba y agudiza vulnerabilidades estructurales previas, en este caso la necesidad de diversificación del portafolio exportador colombiano.



Ahora que el Gobierno transita por una nueva etapa de desconfinamiento orientado a reactivar distintos sectores económicos, la política comercial no puede abandonar la primera línea en el paquete de estrategias para jalonar la reactivación.



En simultánea con las aperturas sectoriales, el Ejecutivo debe apuntarle a un rebote de las ventas externas. No hay recuperación económica integral sin un impulso a las exportaciones. En especial, a las no minero-energéticas, productos agrícolas y servicios, que tuvieron el año pasado comportamientos muy dinámicos en un 2019 marcado por los problemas del comercio mundial.



Teniendo en cuenta el complejo entorno exterior y las perspectivas negativas de la economía doméstica, no es fácil invitar a que el Gobierno y las empresas mantengan el rumbo en la promoción de nuevas exportaciones, la diversificación de los productos y servicios y la facilidad en los trámites. Pero esas son las condiciones para un rebote rápido.