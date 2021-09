Rebote en sintonía

A medida que pasa el año, la fotografía de la recuperación de América Latina se va haciendo más nítida. Y de momento, al menos entre las principales economías, muestra una cierta sintonía en cuanto a sus indicadores.



Al revisar los datos oficiales de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre de los países de la región, se observan dinamismos esperanzadores, como el avance de 12,4 por ciento de Brasil, de 18,1 por ciento de Chile, el 17,6 por ciento de Colombia o el 19,5 por ciento de México. Incluso, a esta lista se puede sumar el llamativo 41,9 por ciento de Perú en este mismo lapso.



Esta imagen apunta de forma inequívoca a que Latinoamérica, pese a ser quizá la región del mundo que fue más afectada en términos económicos durante el 2020, ya está en la senda de la recuperación en crecimiento o empleo, entre otros indicadores clave.



Estos datos se pueden englobar también en otra fotografía, que es la que la Cepal ofreció de forma actualizada respecto a las perspectivas económicas para el cierre de este 2021.



Según la agencia de la ONU, tan solo tres países de los 33 que analiza tendrán un comportamiento negativo este 2021, otra muestra del unísono de la reactivación. Estos son Haití (-1,3 por ciento) fuertemente golpeado por el terremoto que asoló su territorio; Surinam (-1 por ciento), y Venezuela, que si bien sigue en rojo, su PIB tan solo caería un 4 por ciento, muy lejos de los desplomes de más de 30 por ciento que ha venido registrando.



En conjunto, América Latina crecerá un 5,9 por ciento este año, una cifra que si bien no le permite recuperar todo lo perdido tras la caída de 6,8 por ciento del año pasado, sí que deja ese objetivo más cerca de lo que se preveía en enero.



Vale la pena destacar que, según Cepal, el 70 por ciento de ese crecimiento será por arrastre estadístico, un dato que asciende hasta el 80 por ciento en el caso de Colombia, lo que deja el avance genuino relegado a un segundo plano.



No obstante, frente a lo anterior, aunque la recuperación general muestra notas de sintonía, el detalle de las cifras empieza a hacer que la recuperación desafine en algunos aspectos. Por ejemplo, solo nueve países -entre los que está Colombia- lograrían recuperar este mismo 2021 los niveles previos a la pandemia, según los cálculos de Cepal.



Y a este grupo se unirán otras cinco economías que lo lograrán en 2022. Es decir, incluso al final del año que viene, más de la mitad de los países de Latinoamérica aún no habrán recuperado el tamaño de sus PIB con el que entraron a esta coyuntura.



Y esas divergencias no se ven tan solo en el crecimiento económico. La Cepal también alerta de que la tasa de desocupación de América Latina podría seguir creciendo al final de 2021 a consecuencia de la lenta recuperación y la mayor participación de personas buscando empleo, mientras que el recorte en las transferencias y estímulos de muchos países del vecindario llevaría a un aumento de la pobreza extrema.



Estas cifras dan cuenta de que pese a la reactivación, el panorama de la región no es fácil y está plagado de retos. Uno innegable es que Latinoamérica no se puede permitir volver a los niveles previos a la crisis de crecimiento, los cuales, según Cepal, eran de 0,3 por ciento en el sexenio.



El otro gran desafío es que esta recuperación en el PIB vaya acompañada de una mejora en los índices socioeconómicos. Que la región vaya a acabar este año con 209 millones de personas en pobreza, 82 millones en pobreza extrema y un desempleo por encima del 12 por ciento no es una buena noticia.



El rebote en sintonía no debe ser solo entre los países, sino también entre todos los indicadores.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda