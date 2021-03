Rebote insuficiente

Ayer el Banco Mundial publicó su informe de perspectivas para la economía de América Latina en el 2021.



Si bien los grados de incertidumbre son altos para este tipo de pronósticos -por ejemplo, el impacto de nuevas variantes de Covid u otras oleadas de cuarentenas- la panorámica general de este organismo internacional se sintoniza con las recientes aproximaciones del Fondo Monetario (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cepal.



El subcontinente latinoamericano se ratifica como la región del mundo con los mayores impactos tanto sanitarios como económicos. A la mayor tasa global de mortalidad por el coronavirus se añade una caída en el PIB regional de un 6,7 por ciento en 2020 en comparación con el 4,3 por ciento del mundo.



Como lo afirmó recientemente la Cepal, las economías latinoamericanas llegaron a la pandemia con un bajo nivel de crecimiento y con índices de pobreza de alrededor del 30 por ciento. La irrupción de la Covid ha contribuido sin duda a un aumento tanto de la pobreza como del desempleo. Las estimaciones de la Cepal frente a la pobreza regional en 2020 apuntan a un 33,7 por ciento de la población -uno de cada tres habitantes- y un preocupante 12,5 por ciento de pobreza extrema. En total, ocho de cada diez latinoamericanos es considerado vulnerable en términos sociales.



Es justo reconocer que los índices de empobrecimiento habrían sido mucho más catastróficos sin las intervenciones de los Gobierno alrededor de la región. Se habrían desplegado unas 263 medidas de protección social de emergencia en América Latina con un alcance del 50 por ciento de la población.



La triple receta de respuesta sanitaria, transferencias a hogares y ayudas a empresas, aplicada por la mayoría de países de la región, mitigó el impacto mas no fue suficiente ya que los desplomes fueron profundos.



Estas lecturas panorámicas borran las diferencias entre las distintas reacciones gubernamentales, las capacidades institucionales y las falencias estructurales de las economías. Por ejemplo, los programas de transferencias monetarias efectivamente mitigaron impactos sociales en Brasil, Chile, Paraguay o República Dominicana mientras que los resultados en Perú, Bolivia, Honduras y México no son tan positivos.



Tanto el Banco Mundial como el FMI y el BID pronostican un rebote estadístico para América Latina en 2021 de 4,4 por ciento, 4,1 y 4,4 por ciento del PIB respectivamente. No obstante, esta reactivación regional, positivo para algunos sectores económicos, está generando un proceso “acelerado” que incrementa la desigualdad dentro y fuera de los países.



Mientras Chile y Argentina crecerán este año 8,1 por ciento y 5,5 por ciento, y Colombia le apunta al 5 por ciento, México y Brasil estarán por debajo del promedio regional. En palabras de los analistas del Banco Mundial, “habrá una importante recuperación económica en este año que comienza, pero América Latina no borrará las pérdidas económicas de 2020”.



Es decir, pasarán varios años para regresar a los niveles de la prepandemia. Aunque algunos sectores económicos como la tecnología, la logística y las materias primas globales no solo han mostrado recuperación sino crecimiento, las heridas en ramas como el turismo serán de más largo aliento.



Colombia transita hoy una senda de recuperación que la llevará a crecimientos económicos en este y los próximos años. No hay que olvidar ni las oportunidades para crecer en transformación digital ni los retos en inclusión y en equidad.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda