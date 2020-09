Recuperación capital

Aunque la pandemia del coronavirus ha golpeado a toda la economía nacional, Bogotá ha venido registrando unos preocupantes indicadores económicos en los meses recientes.



La capital de la República no solo constituye más de un cuarto del PIB nacional sino también concentra una proporción de la generación de empleo y oportunidades del país. No sólo es la unidad económica regional más dinámica de Colombia sino que su crecimiento tradicionalmente jalona al resto de regiones.



Toda la razón le asiste al secretario de Hacienda del Distrito, Juan Mauricio Ramírez, al afirmar hace unos días en entrevista a El Tiempo: “Bogotá tiene una capacidad enorme de producir. La recuperación de la economía colombiana no se da si Bogotá no se recupera”.



Por eso mismo datos recientes sobre la economía y la dinámica laboral y empresarial capitalina deben despertar preocupación y llamar la atención tanto de la administración distrital como del sector privado.



La economía bogotana venía frenando su ritmo desde antes de la pandemia. Si bien el 2019 terminó con un crecimiento del 3,6 por ciento, la proyección del primer trimestre de este año fue de 0,9 por ciento.



La naturaleza de la pandemia y de las medidas sanitarias asociadas a ella han golpeado con mayor severidad a ciudades como la capital de la República.



El distanciamiento social y los cierres de sectores enteros como las actividades artísticas, entretenimiento, la gastronomía, la vida nocturna y el consumo cultural han infligido en el tejido empresarial y laboral bogotano un daño mayor a otras ciudades más pequeñas.



De hecho, de acuerdo a cifras del Dane, en julio Bogotá sumó casi 700 mil nuevos desempleados en comparación con el mismo período del año pasado. Aproximadamente 36 de cada 100 nuevos desempleados en el país están en la capital que registró una alarmante tasa de desempleo de 25,1 por ciento. Estas tendencias terminarán traduciéndose en mayores indices de pobreza e informalidad.



No genera mayor sorpresa entonces que, según la más reciente encuesta Invamer, el 69 por ciento de los bogotanos crea que las cosas están empeorando en la ciudad. Es justo también recoger que los niveles de aprobación de la alcaldesa Claudia López son del 70 por ciento.



Precisamente la burgomaestre presentó un plan de reactivación económica para la capital basado en dos proyectos de acuerdo para debatirse en el Concejo Distrital. El primero contempla un cupo de endeudamiento por unos 10,8 billones de pesos con los que el Distrito busca recuperarse del hueco de 4,4 billones de pesos que le dejará la crisis a las arcas capitalinas.



Un segundo proyecto es prácticamente una reforma tributaria que tanto generaría unos alivios tributarios bienvenidos como subiría impuestos a actividades como el comercio electrónico y sectores como los call centers, las telecomunicaciones y productos de aseo y desinfectantes.



Acierta el Distrito en abordar la reactivación económica como un proceso que combina medidas sanitarias con dinámicas de la producción. Hoy, por ejemplo, inicia la estrategia de “cielo abierto” para estimular los restaurantes con altas expectativas.



No obstante, como lo afirma el Observatorio conjunto de Andi, Anif, ProBogotá, Fedesarrollo y la Cámara de Comercio de la ciudad, es necesario basar la reactivación tanto en la oferta de bienes y servicios como en su demanda. Esto es, la política de fragmentar los distintos sectores económicos podría desembocar en un ritmo más lento de reactivación. O lo que es peor, en la incapacidad de frenar la actual destrucción de empleos. Además del rastreo y aislamiento, Bogotá necesita robustecer tanto la cultura ciudadana como la colaboración público-privada para crear empleos.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda