Reforma al detal

El pasado viernes, al caer la tarde, fue radicada en la Cámara de Representantes la ponencia positiva del proyecto de la reforma a la salud que impulsa el Gobierno Nacional. La sorpresa en el texto fueron las firmas de los dos ponentes de los partidos Conservador y de La U, los representantes Gerardo Yepes y Camilo Ávila respectivamente. Las rúbricas de ambos congresistas van en contravía de la decisión de los jefes de esas colectividades de retirar su respaldo a la iniciativa de la Casa de Nariño.



Esta radicación de la ponencia tuvo lugar al final de una complicada semana tanto para la reforma sanitaria como para la coalición gobiernista. En cuestión de cinco días, la administración Petro perdió los apoyos de tres partidos políticos de gobierno: conservadores, liberales y La U. La decisión de estos bloques parte de la resistencia por parte de la ministra de Salud, Carolina Corcho, de incluir en el texto de la iniciativa algunos temas acordados en teoría con el presidente Petro.



No se trata de asuntos menores. Uno de ellos, por ejemplo, es el del futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). La ponencia finalmente radicada recoge la postura de mantener a las EPS, pero con fuertes restricciones a sus roles y capacidades y con dos años para convertirse en unas “Entidades Gestoras de Salud y Vida”. Otro asunto es la creación de fondos públicos regionales para el manejo de los recursos de salud en los territorios, que han sido criticados por presentar un riesgo de mayor burocracia y de captura de esos dineros por la corrupción.



Como lo muestra la encuesta de la Andi sobre el sistema de salud, los ajustes que los colombianos esperan no contemplan la eliminación de las EPS y son menos radicales y orientados a la prestación del servicio. De hecho, hay rechazo explícito a una alternativa de un sistema completamente público. Como lo afirmó la semana pasada Fedesarrollo, en los 30 años de historia del actual marco normativo, la cobertura y la prevención reflejan unos indicadores en aumento.



En el caso de la primera pasó, a nivel nacional, del 24 por ciento en 1993 al 94 por ciento en 2021, con un cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. El sistema también ha venido reduciendo el porcentaje del gasto en salud: mientras hace 30 años esa proporción era del 16 por ciento de los ingresos, hoy es el 3 por ciento. Lo anterior no significa que la prestación del servicio de salud en Colombia no tenga importantes aspectos por mejorar como la sostenibilidad financiera, problemas de infraestructura y atención en las zonas periféricas y el reto de aumentar la atención primaria, entre otros.



La radicación de la ponencia del pasado viernes ratifica el cambio de estrategia presidencial al pasar de un consenso acordado dentro de la coalición mayoritaria hacia una negociación uno a uno con los congresistas. Esta nueva ruta desata consecuencias tanto políticas como técnicas. Dentro de las primeras está la apuesta a una aprobación del proyecto mediante concesiones individuales a los parlamentarios conservadores, liberales y de La U, esto es, la “mermeladización”. Para un Gobierno elegido para transformar las costumbres políticas, esto es un camino incongruente.



En segundo lugar, la ponencia refleja la inclinación del presidente Petro a favorecer las posturas afines a su base ideológica, sin generar acuerdos con otros grupos políticos. Las críticas sobre el modelo, la pertinencia, los riesgos y la falta de sostenibilidad de la reforma petrista a la salud no son descabelladas. Una agenda reformista se construye sobre la concertación efectiva con otros bloques de la sociedad.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda