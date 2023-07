Reformas 2.0

Mañana arranca la nueva legislatura del Congreso de la República y con ella la reactivación de la discusión del paquete de reformas del gobierno de Gustavo Petro. Esto quiere decir que se abre un segundo tiempo para que la Casa de Nariño logre no sólo la aprobación de sus iniciativas en materia laboral, pensional y sanitaria, sino también despertar un mayor entusiasmo y entendimiento ciudadano alrededor de su agenda de cambios.

El panorama es muy distinto en comparación con el 20 de julio del año pasado. La amplia coalición parlamentaria que logró ensamblar la administración Petro en sus primeros días se encuentra actualmente fracturada.



El capital tanto político como de respaldo popular ha sido de cierta forma dilapidado por el primer mandatario tras haberse anotado logros como la aprobación de la más onerosa reforma tributaria en muchos años en la primera mitad de las sesiones legislativas.



Si bien en distintos puntos de su trámite parlamentario, los proyectos de ley de las reformas de salud, pensiones y laboral no cuentan con el horizonte despejado para su rápida aprobación a partir de mañana



. Al contrario, en el mes que ha transcurrido desde el final de la pasada legislatura, la Casa de Nariño no ha conseguido reconstruir sus mayorías perdidas y continúa apostándole a la negociación individual de apoyos de congresistas.



Estos respaldos ‘al detal’ no sólo contradicen la narrativa de comportamiento político que siempre criticó el hoy primer mandatario, sino tampoco constituyen un camino claro para despejar las incertidumbres actuales de la agenda legislativa.



Si por el lado del diálogo con las fuerzas políticas llueve, por el de la concertación con los distintos grupos sociales y económicos no escampa. Por ejemplo, en cuanto a la reforma laboral se refiere, distintos gremios de la producción siguen insistiendo en la necesidad de espacios de discusión con el Gobierno Nacional, los cuales desafortunadamente no se han presentado para este segundo tiempo.



Tampoco se han integrado en el cuerpo de los proyectos algunas preocupaciones de sectores económicos, centros de estudios y el comité de la Regla Fiscal sobre distintos tipos de costos e impactos de las reformas.



Cabe añadir que, en el frente de la persuasión de la opinión pública sobre las bondades, este mes de receso parlamentario no fue aprovechado por el Ejecutivo para desplegar una ambiciosa estrategia mediática y pedagógica alrededor de esta agenda de ‘cambio’. Con vacancias en el equipo directivo de la Presidencia de la República, la Casa de Nariño no parece reconocer la urgencia de un giro en su narrativa y sigue anclado a un llamado a la ‘movilización ciudadana’ a todas luces fallido.



Los señalamientos del presidente Petro, por ejemplo, a los empresarios como ‘esclavistas’ dentro de sus argumentos en pro de la reforma laboral, lucen desconectados y lejanos de las realidades que sensibilizan a los ciudadanos, más allá de la base política del petrismo.



Si lo anterior se añade un segundo semestre caracterizado por las elecciones regionales de octubre próximo que captarán la atención de los congresistas, la ruta para la aprobación de las tres reformas del primer semestre -más las anunciadas de educación y de servicios públicos- no está clara.



El primer mandatario cuenta con una oportunidad a partir de este 20 de julio de abrir una ventana de diálogo social en torno a su paquete de cambios. Pero esta agenda de reformas 2.0 solo avanzará si el Gobierno Nacional adopta la concertación eficaz con distintos actores económicos, detiene la estigmatización y se sintoniza con las urgencias ciudadanas.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda