Regresa la guerra a Europa

Los tanques rusos, entrando por el norte, el este y el sur del territorio ucraniano, implican tanto el retorno de la guerra al continente europeo como la amenaza más grave a la arquitectura geopolítica creada tras la caída del Muro de Berlín.

La feroz agresión de Moscú a Ucrania constituye una de las más grandes movilizaciones militares en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ha despertado los temores de un avance mayor de Rusia en su afán de reconstruir la condición de gran potencia que gozó en la Guerra Fría.



Además de los efectos sociales y políticos- que ya se están empezando a sentir en Ucrania con más de 100 mil desplazados y decenas de fallecidos por los bombardeos-, los impactos económicos no son menores y se experimentarán tanto de manera inmediata como en un mediano y largo plazo. Al fin de cuentas, Rusia es la undécima economía del mundo y uno de los principales productores de materias primas, fuente energética para Europa y de muchos commodities.



Ayer los precios del petróleo Brent alcanzaron los 105 dólares y se estabilizaron en poco más de 98 dólares mientras que los precios del gas en Europa se dispararon un 80 por ciento. En el corazón de la confrontación está la dependencia de varias naciones europeas de los suministros energéticos rusos en medio de un alza en los costos para la industria y los hogares alrededor del Viejo Continente.



No se puede negar que Colombia, en su condición de exportador de crudo e incluso de carbón, podrá vender sus hidrocarburos en mejores términos.



Productos básicos como el trigo (5,43 por ciento) subieron ante la invasión a Ucrania al ser ambos países, el invasor y el invadido, grandes productoras del cereal. Maíz, aceite de soya y otros productos agrícolas también subieron sus precios y también se esperan efectos similares en los precios de los fertilizantes e insumos, cuyas materias primas se producen en esa región.



Al aumento de estos precios que ya venían elevando la inflación global se sumarán las disrupciones en sus cadenas de suministros que se sentirán en los supermercados alrededor del mundo. De hecho, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo anticipó consecuencias de esta guerra en los costos agrícolas.



La invasión a Ucrania también disparó un paquete de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, enfocadas en cortar el acceso a exportaciones tecnológicas y aislar a los principales bancos rusos del sistema financiero, que requieren su tiempo para “morder”, en especial los materiales de alta tecnología, en mostrar sus consecuencias. No obstante, la economía de Moscú terminará por experimentar el choque de las restricciones.



Mucho más pronto se sentirán las presiones que exacerbarán la inflación, que ya viene golpeando a la economía global, así como disrupciones adicionales a las cadenas de suministros de varios grupos de materias primera agrícolas y energéticas. Esto terminará por ralentizar la dinámica de reactivación económica que el mundo venía viviendo. En otras palabras, los expertos estiman una reducción en las perspectivas de recuperación ahora que arranca el tercer año de la pandemia.



Los escenarios geopolíticos y militares que se están contemplando tras este zarpazo de Putin son hoy muy sombríos. Las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, tendrán que tomar decisiones muy drásticas en la defensa de Ucrania, nación castigada por el Kremlin solo por su deseo de acercarse a las instituciones occidentales y al multilateralismo y alejarse de la esfera de dominancia rusa. Un castigo a sangre y fuego que continuará hoy mientras los impactos económicos comienzan a sentirse.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda