Regresan las cuarentenas

El tránsito de Colombia hacia un nuevo pico de contagios de coronavirus continuó en esta semana después del período vacacional de Semana Santa.



Mientras el nivel de los nuevos casos diarios ya superó los 11 mil y el número de muertes al día sobrepasó los 200, el Gobierno Nacional y las alcaldías locales tomaron la decisión de regresar a las cuarentenas generalizadas.



Este fin de semana un paquete estricto de restricciones y confinamientos totales se vivirán en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y Santa Marta, entre otras. Los niveles críticos tanto de casos activos como de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) -gravísimos en el caso, por ejemplo, de Medellín y el Valle de Aburrá- condujeron a lo inevitable: el regreso a los encierros y sus impactos sobre las actividades económicas.



Por el lado del plan nacional de vacunación, la semana tampoco dejó resultados positivos. En los días santos el total de dosis aplicadas en el territorio nacional bajó sustancialmente el ritmo que se había ganado antes de la Semana Santa.



A lo anterior se añade la necesidad de desplegar u plan de choque por parte del Gobierno Nacional ante la demora en la entrega del siguiente lote de vacunas Sinovac. Estas dificultades logísticas se estarían traduciendo en escasez de dosis tanto para quienes reciben la primera aplicación como para los que tienen asignados la segunda.



Es innegable que el regreso de las vacaciones de Semana Santa ha sido accidentado tanto por el aumento de los casos y los fallecidos, los niveles críticos de UCIs, la vacunación y las cuarentenas. Tras un mejoramiento en la confianza de hogares y empresas en febrero y marzo, el segundo trimestre del año arranca con un ambiente que invita al pesimismo y a la desesperanza.



Las ciudades colombianas han vivido en estos 13 meses de pandemia muchos confinamientos. Ya no debe haber discusión sobre los duros impactos que los cierres infligen en los más vulnerables, en los informales y en sectores golpeados como el comercio, los restaurantes, entre otros.



No se trata de negar el serio deterioro de los indicadores sanitarios en las principales urbes del país, sino de reiterar el llamado a la necesidad de depurar las herramientas de política para enfrentar estas disparadas de casos. En especial, aquellas decisiones como el ‘pico y cédula’ y el ‘toque de queda nocturno’ que generan costos económicos sin reducir de manera incuestionable los contagios.



La experiencia de más de un año de pandemia del covid-19 no ha mostrado que las cuarentenas bajen tan dramáticamente los casos y las muertes como para justificar sus consecuencias en las actividades económicas.



Al contrario, si bien sus costos en la economía también son importantes, las medidas alrededor del distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos y la prohibición de aglomeraciones sí han demostrado su capacidad de prevención y de protección.



Es justo resaltar que la nueva ola de confinamientos tienen, en principio, una duración más corta que en anteriores ejercicios. Aunque eso no les mitiga a muchos pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia el choque de los cierres, a nivel general el nuevo “bache”, que inevitablemente generarán las restricciones, podrá ser menos profundo.



Tal como lo atestigua el comportamiento económico de febrero, la combinación de un levantamiento pronto de las restricciones y un mejor ritmo del plan de vacunación retornará a la economía a la senda de reactivación.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda