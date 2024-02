Regresan las reformas

El reinicio de las sesiones del Congreso de la República implica el retorno de las discusiones sobre la agenda de reformas de la administración Petro. Por estas fechas, hace un año, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó su apuesta de ‘cambio’ concentrada en el trámite de tres iniciativas principales en torno al sistema de salud, al de pensiones y las normas laborales. El paso de estos proyectos de ley por el Legislativo ha sido lento, traumático y le ha costado las mayorías parlamentarias a la Casa de Nariño.



Las reformas petristas concluyeron el 2023 con un balance mediocre: el texto en salud superó los dos debates en la Cámara de Representantes, la pensional pasa a la plenaria del Senado en segundo debate y la laboral debe concluir su paso por la Comisión Séptima de la cámara baja. Lo anterior tras diez meses de impulso constante por parte del presidente, Gustavo Petro, su gabinete y su coalición de gobierno y muchas convocatorias fallidas a manifestaciones y marchas, que no han despertado mayor entusiasmo popular.



En simultánea con la falta de fervor ciudadano por este paquete de medidas y la dificultad de convocar mayorías legislativas a su favor, el Gobierno ha experimentado un marcado declive en sus niveles de aceptación y otros temas como el económico empiezan a ganar prioridad en las preocupaciones de la población. Además, la decisión de la Casa de Nariño de seguir el camino de la negociación individual, congresista por congresista- esto es, recurrir a una práctica criticada en el pasado por quienes hoy ocupan el Ejecutivo- arriesga la legitimidad de esta agenda del ‘cambio’ y la aleja aún más de la opinión pública.



Otro aspecto a destacar en este regreso de las reformas a la discusión está en la conformación de amplias ‘coaliciones’ de expertos, técnicos, exfuncionarios, parlamentarios, gremios, asociaciones ciudadanas y de usuarios, entre otros grupos, que se han venido movilizando en contra de estas iniciativas, en especial el texto de los cambios en el sistema de salud. A lo anterior se añade el despliegue de una comunicación presidencial y de gobierno, más centrada en los ataques ideológicos que en las ventajas o beneficios que traerán estas transformaciones.



Las constantes descalificaciones y acusaciones por parte del propio presidente Petro y de sus ministros a las empresas de los sectores de salud y pensiones y su desconocimiento al aporte del sector privado van en contravía tanto con los balances técnicos como con la percepción de los ciudadanos, especialmente sobre los servicios de salud. No se trata de desestimar la necesidad de cambios en el sistema sanitario, pensional y una regulación laboral desactualizada, sino de encontrar los espacios democráticos para debatir e identificar esas modificaciones.



Lamentablemente el ‘Acuerdo Nacional’ en torno a esta agenda de tres reformas que el gobierno Petro propuso al país no incluía, por parte de la Casa de Nariño, ninguna intención de lograr unos puntos medios y unos consensos. Hoy no sólo el concepto del ‘Acuerdo Nacional’ está devaluado y desprestigiado, sino que, de aprobarse en el Congreso, el paquete del ‘cambio’ representará negociaciones políticas individuales y no la expresión de la voluntad popular.



Sería equivocado afirmar que el destino de las tres iniciativas de ley está ya zanjado y que el Gobierno Nacional no alcanzará en alguno de los textos las mayorías necesarias para su aprobación. Pero lo cierto es que la administración Petro enfrenta cuatro meses en los que se define su carácter reformista, en medio de una Colombia más atenta de la recuperación de la economía y del deterioro de los indicadores de seguridad.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

