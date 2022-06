Repunte con cara empresarial

La semana pasada la Superintendencia de Sociedades publicó la edición de su reporte sobre el desempeño de las mil empresas más grandes del país durante 2021. El informe anual registró que los ingresos operacionales de este conjunto de compañías sumaron unos 908 billones de pesos, es decir, un 77 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado. Esto equivale asimismo al 30,3 por ciento más de la facturación correspondiente al 2020, año en que irrumpió la pandemia del coronavirus.

De hecho, los ingresos de estas mil compañías más grandes del país superaron en 20 por ciento los ingresos registrados en 2019, año de pre-pandemia. Este ranking de empresas confirma el protagonismo central del sector empresarial en la consolidación de la reactivación de la economía colombiana en 2021 y el retorno a los indicadores previos al coronavirus. Este repunte del sector privado se experimentó no solo en las ventas sino también en las utilidades, activos y el patrimonio.



El reporte de Supersociedades ratifica asimismo tanto la capacidad de recuperación del sector empresarial colombiano tras el histórico golpe que trajo la crisis del covid-19 como el positivo efecto de las ayudas y subsidios a la nómina del Gobierno Nacional. No sobra recordar hoy, en medio de la incertidumbre política de la transición a la nueva administración y los nubarrones de la economía global, el papel fundamental de los grupos empresariales en el encauzamiento y el mantenimiento de esta senda de reactivación económica.



Darle una mirada a este mapa del empresariado nacional lleva a varias conclusiones. La primera es el peso de la industria petrolera, minera y de comercialización de combustibles. A las ganancias récord de Ecopetrol, número uno en ingresos operaciones de Colombia, se suman desempeños positivos de compañías carboníferas como Drummond y Cerrejón. El principal aumento en las utilidades el año pasado se presentó en este sector minero-hidrocarburos. En momentos en que distintos sectores piden señales claras y concretas al entrante gobierno Petro sobre el futuro de la política minera-energética y petrolera del país, estos datos brindan la dimensión adecuada de esta industrial, tan crucial para la economía.



Una segunda conclusión se relaciona con la importancia sectorial del comercio, los servicios y las industrias manufactureras. Con crecimientos respectivos del 29 por ciento, 28 por ciento y 24,4 por ciento, estas actividades constituyen una robusta columna del mundo empresarial colombiano. En tercer lugar, las diferencias siguen marcando la distribución geográfica de este tejido de las compañías con más ingresos. Mientras la región Bogotá- Cundinamarca concentra el 25,3 por ciento de esas empresas, las costas Pacífica y Caribe registran el 11,1 y el 8,4 por ciento.



Esta dinámica empresarial del año de la reactivación se ha mantenido- en gran parte, según lo muestran algunos indicadores- durante el primer semestre de este 2022. No obstante, sería ingenuo pensar que este ritmo de crecimiento está 100 por ciento blindado de las decisiones políticas y tributarias del gobierno entrante.



El presidente electo Gustavo Petro hereda una economía al alza, con riesgos fiscales y nubarrones globales, pero jalonada por las decisiones, confianza y compromiso de los equipos directivos, los dueños y el personal de estas 1.000 empresas con mayores ingresos. Las decisiones del nuevo gobierno, tanto tributarias como hacia sectores como el energético y de hidrocarburos, no pueden ignorar la cara empresarial de la reactivación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda