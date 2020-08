Restaurar confianza

Este viernes el Dane publicará el dato de crecimiento de la economía colombiana para el segundo trimestre del año.



Esta cifra, vaticinan los analistas y el propio Gobierno, reflejará la peor contracción registrada en la historia: las estimaciones están alrededor del 16 y 17 por ciento. De todas maneras, esta caída ratificará que en el pasado mes de abril los indicadores económicos del país tocaron fondo.

En los meses siguientes de mayo y junio, el proceso de reapertura gradual de varios sectores económicos frenó la caída libre generada por la cuarentena estricta.



Además, también sirvió para el despliegue de protocolos sanitarios en el comercio, la construcción, la industria manufacturera y algunos servicios que brindarían seguridad y confianza para que los empleados regresaran al trabajo y los consumidores al mercado.



Estas decisiones condujeron a mejoras tangibles en distintos indicadores tanto de confianza como de desempeño sectorial. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, anunció su plan de reactivación económica por 100 billones de pesos y que generaría un millón de empleos directos e indirectos en los próximos años.



No obstante, mientras varios sectores económicos reanudaban sus actividades, los indicadores de la pandemia del coronavirus en Colombia se deterioraban rápidamente. El territorio nacional se dividió en grandes capitales con alta afectación y un puñado de ciudades intermedias y centenares de pequeños municipios bajos en covid-19 o sin casos registrados.



El crecimiento imparable de los contagios, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín, actúa como un freno de mano al ritmo de la reactivación económica.



De poco sirven los protocolos sanitarios y demás ajustes que sectores como el comercio implementaron, si las medidas sanitarias, como las cuarentenas sectorizadas impactan la tranquilidad de los compradores.



En igual sentido, se puede decir de las ayudas económicas del Gobierno a hogares y empresas, orientadas a aliviar la pérdida de ingresos de los primeros y la liquidez de las segundas.



Por ejemplo, la Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo registró un índice de confianza para el mes de julio de -32,7 por ciento, solo 0,4 porcentuales por encima del dato de junio. Asimismo, mostró una disminución negativa de las expectativas.



A estos temores de los compradores en el tránsito hacia los peores momentos de la pandemia, se debe añadir el golpe severo del desempleo que está impactando millones de hogares por todo el país.



Sin trabajo, con ingresos reducidos y temor a salir por la enfermedad, no sorprende que la inflación del mes de julio haya marcado un 0 por ciento, dato que no se veía desde 2005.



Un Indice de Precios al Consumidor en este nivel alivia en el corto plazo a los colombianos sin empleo ni ingresos, pero despierta las alarmas de una economía sin compradores, con una demanda deprimida. En resumidas cuentas, unas tendencias que muestran una reactivación más lenta de lo esperado y necesario.



Por último, la preocupación por el estado de las empresas de todos los tamaños en el país no cesa. Si bien unas 250 mil empresas han sido autorizadas para reabrir, estas son menos del 20 por ciento de l universo de compañías. No se puede olvidar que estar autorizado a reabrir no es lo mismo que reanudar operaciones, y esto no es lo mismo que poder vender.



En mayo y junio los sectores económicos, apoyados por el Gobierno Nacional, encontraron mecanismos y protocolos para reabrir con seguridad. El siguiente paso es la confianza de compradores y vendedores y las perspectivas de ingresos. Ambas hoy están débiles y frenan la reactivación.