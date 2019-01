La mirada desde los Alpes

Para sus defensores, se trata del encuentro más destacado de personalidades provenientes de la órbita de los negocios, la política y la academia, con el objetivo de examinar los principales problemas y desafíos que enfrenta la humanidad.



Para sus críticos, el Foro Económico Mundial de Davos –que comenzó formalmente ayer– es una cita elitista, en la cual los poderosos del planeta tratan de mostrarse preocupados por los problemas que ellos mismos han creado.

Ambas afirmaciones son simplistas a la hora de describir, con sus bondades y defectos, la cita anual que tiene lugar en un idílico paraje de los Alpes suizos. Si bien es cierto que la agenda es de primera calidad y que se necesita una buena chequera para entrar en un club que se reserva el derecho de admisión, también es verdad que el intenso cubrimiento que hace la prensa internacional está justificado. El motivo es que estos cuatro días son una ocasión única para tomarle el pulso a los asuntos globales.



Y lo que muestra la lectura de los indicadores a la mano es que hay motivos para inquietarse, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Con respecto al 2019, las señales confirman que hay una desaceleración en curso, que puede ser el preámbulo de grandes dolores de cabeza. Los tropiezos de China se combinan con el frenazo de Europa y el mediocre balance de América Latina. Estados Unidos va más rápido, pero está lejos de contar con el camino despejado.



El motivo principal son las circunstancias políticas. Hasta hace unos días, se creía que Davos iba a ser la ocasión perfecta para que el gobierno de Donald Trump se encargara de hacer un balance positivo de su gestión, al cumplirse dos años desde la llegada del magnate a la Casa Blanca. Sin embargo, no solo este canceló su asistencia, sino que el viernes le ordenó a la delegación estadounidense que se quedara en Washington, debido al cierre parcial del gobierno federal.



Del otro lado del Atlántico las cosas no van mucho mejor. Theresa May no estará presente, pues debe lidiar con el lío del Brexit, mientras el reloj que marca la hora de un rompimiento abrupto entre Londres y Bruselas sigue su marcha. Emmanuel Macron prefirió quedarse en París para tratar de desenredar la madeja de los ‘chalecos amarillos’ y Angela Merkel solo irá a despedirse, pues el fin de su era como canciller de Alemania está cerca.



Ante esos vacíos, uno que otro tratará de llenarlos. Jair Bolsonaro aspira a robarse el show, en representación de América Latina. Con Argentina en recesión y México replegándose de la escena, el gigante suramericano buscará mostrar que es la tierra de las oportunidades.



No es claro que tendrá éxito. A fin de cuentas, hay un cambio de condiciones importante en el mundo que hace menos atractivas a las economías emergentes. El alza en las tasas de interés es la causante de una gran salida de capitales de los países en desarrollo, que se combina con una mayor aversión al riesgo.



Y hablando de riesgos, las encuestas hechas con ocasión del Foro Económico muestran una sincera preocupación no solo con la geopolítica, sino con la geoeconomía. El cambio climático es una inquietud genuina, junto con el peligro de una pandemia o el desafío de las enfermedades mentales. Los retos que imponen la revolución tecnológica son enormes, comenzando por los relativos al empleo.



Todo ello justifica que haya un espacio para que existan mecanismos de cooperación entre las naciones. Ese es el motivo por el cual en Suiza se quiere hablar de Globalización 4.0, que reconoce la tendencia de los estados a recuperar el control, pero que insiste en que hay áreas para actuar en conjunto. Falta ver si ese llamado es escuchado en un planeta que, en medio de la ralentización, parece preferir la salida del “sálvese quién pueda”.