Una canasta fortalecida

Faltan apenas días antes de que el próximo 5 de febrero el Dane presente la cifra de inflación del primer mes del 2019. La novedad está en que la entidad estrenará una metodología actualizada para medir un dato que es vital a la hora de tomar decisiones y que influye sobre otros puntos.

La noticia ha sido bien recibida por varios motivos. El más importante es que el proceso se ha hecho de manera técnica y pausada. Este no solo responde a los cambios en los patrones de consumo, sino que además agranda el universo de colombianos que son tenidos en cuenta para saber cuánto varían los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar.



Sin entrar en honduras, vale la pena señalar que el universo ampliado abarca hogares de las 32 ciudades capitales del país, más seis municipios (Tumaco, Soledad, Rionegro, Buenaventura, Yumbo y Barrancabermeja). La expansión de la muestra permitirá recabar información mucho más representativa de las realidades que se viven en un territorio diverso, en el que pesan mucho las circunstancias locales. Por ejemplo, aunque haya similitudes entre los gastos de un hogar ubicado en Riohacha y otro en Tunja, también hay diferencias notorias.



En la década de los años cincuenta del siglo pasado, cuando comenzó la medición de la inflación en Colombia, se tenían en cuenta los números recopilados en siete capitales. El contraste con lo de ahora es enorme, no solo por la cobertura cada vez mayor, sino por las herramientas tecnológicas utilizadas, que elevan la calidad de los guarismos recolectados y calculados.



El otro cambio significativo es la actualización de la canasta familiar, que no puede ser estática en el tiempo. Este ejercicio se hace con más frecuencia ahora. Entre 1954 y 1978, por ejemplo, la canasta constaba de 198 artículos y servicios a los cuales se les hacía seguimiento. En ese conjunto se incluían el costo de un telegrama o del carbón mineral para cocinar, al igual que las velas, claves en un país cuya cobertura de electricidad era baja. Para el 2008 esa base pasó a incluir 446 ítems entre los que se encontraban servicios de internet móvil y los planes de telefonía celular, entre muchos otros.



Para afinar el rediseño actual, el Dane realizó durante 2016 y 2017 la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, una labor que permitió generar información estadística detallada sobre las fuentes y usos del dinero que les ingresa a las familias colombianas. El esfuerzo abarcó establecer los lugares en los cuales la ciudadanía hace sus compras, lo cual sirve para hacer las ponderaciones del caso y determinar hábitos. Dentro de las novedades que vale la pena mencionar está la inclusión de cascos para motos y bicicletas, cada vez más utilizados por cuenta del mayor uso de ambos métodos de transporte. Por su parte quedarán afuera la impresión de fotografías o el valor de una chequera, desplazados por la revolución tecnológica.



La nueva estructura del índice de precios al consumidor tendrá un total de 12 segmentos, tres más que ahora. Esto permitirá una mayor desagregación de los resultados, lo cual servirá como insumo para hacer estudios de tipo académico y tomar decisiones más fundamentadas. Para el Banco de la República, cuya junta directiva tiene el mandato constitucional de defender el poder adquisitivo de la moneda, la mejora en la calidad de la información obtenida va a ser notoria.



Las pruebas hechas hasta la fecha, muestran variaciones en los resultados que no son significativas. Así los humoristas hagan mofa del ejercicio mensual, algo que comprende el chiste conocido en el que se pregunta dónde hacen mercado los técnicos del Dane a, la verdad es que la determinación de la inflación mensual es el resultado de un ejercicio serio, que cuenta con el respaldo de los expertos. Hay que seguir por esa senda.