Ritmo cauteloso

En su primera reunión del año la junta directiva del Banco de la República decidió el pasado miércoles reducir en 25 puntos básicos su tasa de intervención para llegar a 12,75 por ciento.



Es la segunda reducción consecutiva del Emisor en estos primeros pasos de una senda de rebaja de las tasas de interés, en concordancia con la caída del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y bien recibida por las empresas y los hogares en momentos de desaceleración de la economía.



Cabe recordar que la inflación cerró en Colombia en 2023 en 9,28 por ciento anual que, si bien continúa en unos niveles demasiado altos, constituye un alivio tangible para los bolsillos de las familias colombianas. Se mantiene la preocupación de los analistas sobre la tímida velocidad en que esa variación de precios anual ha venido descendiendo. En especial, cuando se compara con las caídas que la inflación experimentó en países latinoamericanos.



De hecho, a pesar de destacadas reducciones en el IPC de alimentos, todavía hay algunos riesgos que el banco central toma en consideración para su decisión de bajar tan solo 25 puntos básicos. El aumento del salario mínimo para 2024 -un 12,07 por ciento- terminó por encima en casi tres puntos porcentuales del dato final de la variación anual del IPC y probablemente generará algún grado de efecto sobre los precios por vía de la indexación.



Una presión adicional sobre la inflación está relacionada con las consecuencias que está desatando el fenómeno climático de ‘El Niño’. Las altas temperaturas, las bajas precipitaciones, las heladas en algunas regiones, entre otros efectos, están actualmente impactando una amplia variedad de cultivos que integran la canasta familiar de los colombianos.



Arroz, plátano, papa, yuca, caña de azúcar, producción de leche y pesca ya están experimentando, en mayor o menor grado, choques que se reflejan en la oferta y en los precios.



De hecho, un reciente estudio de Corficolombiana estima que ‘El Niño’ fuerte que se vive en el territorio nacional conduciría a que tanto el sector agropecuario como el energético crezcan en este año 0,3 puntos porcentuales menos que en un escenario climático neutro. Es decir, aún se ciernen sobre la senda de reducción de la inflación en la economía nacional riesgos que invitan a una trayectoria más cautelosa en la baja de las tasas de interés por parte de la junta directiva del Emisor.



Si hace unos meses el llamado urgente del Gobierno Nacional y los empresarios privados a los codirectores del Banco de la República era a iniciar el ciclo de rebaja de los tipos, la cuestión -y con ello, el debate- en este 2024 estarán alrededor de la magnitud y la velocidad en la que las tasas caerán.



Es innegable que el arranque económico del nuevo año se vio favorecido por las perspectivas de una tendencia a la baja tanto de la variación anual de precios al consumidor como de las tasas de interés del Emisor. Las expectativas de un segundo semestre del año más dinámico para las actividades productivas residen, en parte, en una marcada trayectoria descendente de ambas variables.



No son menores esos riesgos; en especial, cuando el combate contra la inflación no puede aflojar. El IPC anual no está cayendo al ritmo requerido para propulsar una reducción de tipos más agresiva. Empresas y hogares necesitan que las condiciones crediticias se alivien para poder contribuir más al necesario dinamismo de la economía. Lo que hoy es una entendible cautela podría convertirse en los próximos meses en una excesiva timidez.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

​X: @pachomiranda