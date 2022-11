Ruge la tormenta

Ayer el general George Washington conoció y pasó al poeta José Asunción Silva, es decir, la tasa representativa del mercado cruza por primera vez la ‘barrera sicológica’ de los cinco mil pesos: $5.015. A esto se añaden el alza mensual de $200 al precio de la gasolina, la inflación anual a 11,44% en septiembre y la subida de tasas del Banco de la República a 11%.

Tras un dinámico primer semestre de 2022, las señales, los indicadores y las percepciones de la economía colombiana se están deteriorando rápidamente en este último tramo del año. Si bien los pronósticos del crecimiento del PIB para el año en curso han sido revisados al alza, las perspectivas para el desempeño económico en 2023 son sombrías. Factores internacionales como los vientos de recesión global y las tasas de la Reserva Federal y locales como el impacto de la política monetaria y la moderación del consumo explicarían la notable desaceleración en la economía con mejor registro de la región.



Mientras tanto las mayorías gobiernistas en el Congreso de la República avanzan en la aprobación de un proyecto de reforma tributaria que ha desatado las preocupaciones de los más variados sectores productivos. El gobierno Petro ha definido imponer una carga excesiva sobre los hombros de las empresas vía un aumento desproporcionado de la tasa efectiva de tributación. El caso de la industria petrolera es muy diciente de la intención de la Casa de Nariño de elevar los impuestos casi en treinta puntos porcentuales y de empujar el government-take a un punto en el que muchos proyectos de hidrocarburos serán inviables.



La lista de sectores empresariales preocupados por el articulado que ayer empezó a votarse rápidamente en el Legislativo no es corta. Los comerciantes han expresado sus alertas sobre el impuesto al patrimonio, los mineros sobre la sobretasa y la no deducibilidad de las regalías, los generadores eléctricos sobre potenciales aumentos de hasta 12% en las tarifas de electricidad, los tecnológicos advierten de un “freno digital” y los productores de alimentos sobre la inclusión de productos que consumen diariamente los hogares.



El gobierno de Gustavo Petro, que se acerca a sus primeros cien días de gestión, experimenta una disparada en las preocupaciones económicas de los ciudadanos. Los sondeos de opinión reflejan que la principal problemática de los hogares es la situación económica que se refleja en el costo de vida, el empleo y la pobreza. Mientras la Casa de Nariño se esfuerza en darle cuerpo a sus apuestas doctrinarias de la “política de la vida”, la “economía popular”, la reforma agraria y el restablecimiento de las relaciones con el régimen autoritario de Venezuela, la percepción y confianza de consumidores y empresarios sobre el estado de la economía se deteriora.



La hora de los nubarrones en el horizonte económico ya pasó y ahora la tormenta ruge por todos los frentes. La respuesta oficial del Gobierno ha sido -y al parecer seguirá siendo- señalar a los factores internacionales como las tasas de la Fed, en el caso del histórico precio del dólar -y de la inflación global-, en cuanto a la variación anual del IPC. Este camino que ha tomado el presidente Petro y su equipo económico cuenta con su sustento técnico, pero no resuelve la necesidad de la Casa de Nariño de mostrar acciones y medidas tangibles para aliviar la angustia económica de los hogares. Por ahora, buena parte de las promesas de “cambio” están subordinadas a esta “tormenta” de inflación, devaluación, altas tasas de interés, incertidumbre, más impuestos, encarecimiento de la comida e informalidad.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda