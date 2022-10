¿Rumbo a los $5.000?

La disparada en el precio del dólar ha sido una de las principales noticias económicas de esta semana. Ayer la moneda estadounidense subió $70 y alcanzó su cuarto pico histórico mientras que la tasa representativa del mercado de hoy registra $4.885,50. En tan solo la última semana la divisa norteamericana ha subido más de $265 en su tasa promedio, generando alertas en los mercados y expectativa por los anuncios del Gobierno para abordar la situación.

Una combinación de factores externos y locales siguen empujando el precio del dólar a niveles que han roto varias barreras ‘sicológicas’ y acercan al ‘fantasma’ de los cinco mil pesos. En el frente global el alza de las tasas de interés por parte de la Fed -el banco central de EE. UU.- para frenar la inflación ha fortalecido el dólar no sólo frente a monedas emergentes como el peso colombiano sino también ante divisas de Reino Unido y otras economías desarrolladas.



A lo anterior se suman los fuertes vientos de recesión global que han soplado todo el año. Si bien la economía local registró un desempeño dinámico en el primer semestre en contravía de un enrarecido entorno internacional y terminará el 2022 con uno de los más altos crecimientos del PIB de la región, los nubarrones ya se ciernen sobre el mundo. Prácticamente todos los pronósticos estiman una dura desaceleración de la actividad económica alrededor del mundo, que se refleja en la búsqueda de refugios por parte de los inversionistas alarmados.



Otro factor con repercusiones internas y externas es el del petróleo y los hidrocarburos. Mientras la guerra rusa en Ucrania ha desatado una severa crisis energética que afecta las cotizaciones internacionales del precio del crudo, localmente el gobierno Petro, e incluso el propio mandatario, lleva varios meses enviando señales preocupantes acerca del futuro de la exploración y explotación petrolera en el país. Esta postura despierta alarmas sobre la entrada de nuevas inversiones, así como de la capacidad y sostenibilidad de las arcas del Estado.



El impacto es tal que ayer tanto el presidente Petro como la ministra de Minas y Energía Irene Vélez publicaron sendos trinos en la red social Twitter ratificando que el petróleo y el gas “seguirán produciéndose normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay prohibición”. Una declaración similar había dado el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo como mensaje a los mercados: “vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la Regla Fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones”.



Si bien la posición inicial del Gobierno frente al alza del dólar fue responsabilizar a las tasas de la Fed -el presidente Petro señaló a EE. UU. de “arruinar” al resto de las economías del mundo-, los mensajes de ayer indican un reconocimiento de los efectos de esos factores internos. Aunque la devaluación impacta a la mayoría de las divisas, el peso colombiano registra unos niveles mayores a los de otras monedas de la región.



En lo corrido de este 2022 la devaluación marca más del 22% mientras que en los últimos 12 meses la caída es de 29%. La depreciación promedio de la región es del 5,4%. Diferencias que se explican por elementos específicos de país. Incluso el ministro Ocampo reconoce que la “percepción de las declaraciones de algunos colegas” del gabinete han asimismo influido. Para el Gobierno es difícil frenar factores externos que empujan la devaluación del peso, pero sí está en su poder enviar más mensajes de confianza y tranquilidad a la inversión.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda