Se busca salida

El deterioro en el estado de salud de la economía colombiana sigue sin parar. Ayer el Dane publicó el dato correspondiente a octubre pasado del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE): un decrecimiento de 0,41% en comparación con el mismo período del 2022.



Con esta cifra se suman tres meses consecutivos en los cuales la actividad económica del país registró un desempeño negativo ya que el ISE en agosto marcó -0,27% y en septiembre -0,34%.

Sin olvidar la contracción del 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía nacional en el tercer trimestre de este año, el ISE de octubre refleja un débil arranque de la actividad económica en el cuarto y último trimestre.



En términos de industrias manufactureras y comercio minorista, los datos de la organización estadística reportan que las caídas persistieron en el décimo mes de 2023.



La producción industrial descendió 5,9% -marcando el octavo mes consecutivo de desplome- mientras que las ventas de los comerciantes lo hicieron en 11%.



El frenazo de la economía también lo sienten los ciudadanos de a pie. En la más reciente encuesta de Invamer el año termina con un aumento en la percepción negativa frente a las perspectivas económicas del país.



Junto al orden público y la seguridad, la agenda económica y el desempleo constituyen hoy la principal problemática de Colombia. El 77% cree que la economía está empeorando mientras que el 86% considera lo mismo para el costo de vida.



De hecho, el Índice de Confianza del Consumidor que mide Fedesarrollo cayó en noviembre 6,9 puntos porcentuales por pérdida de optimismo de los hogares.



En otras palabras, la desaceleración de la economía colombiana -con esos preocupantes datos en rojo de los últimos tres meses- requiere de un liderazgo mucho más proactivo y asertivo de la Casa de Nariño y del equipo económico.



El Gobierno Nacional ha venido afirmando que ya tiene en marcha un plan para la reactivación económica desde hace unos cuatro o cinco meses. No obstante, los propios indicadores de desempeño de la economía muestran que, en el mejor de los casos, las acciones gubernamentales no están logrando mayor impacto.



A lo anterior se debe añadir el lento ritmo de ejecución e implementación de las políticas públicas del Ejecutivo que no solo han enrarecido la percepción favorable de su agenda de ‘cambio’ sino también han fallado en mover con dinamismo los piñones del aparato productivo nacional. Si a esto le sumamos sombríos panoramas en sectores jalonadores de la producción como la construcción de vivienda social, las industrias manufactureras y el comercio, no causa mayor sorpresa que indicadores como el ISE reflejan que los motores de la economía se apagaron en el transcurso de 2023.



Otro aspecto a destacar es el papel preponderante que la administración Petro otorga al Estado en sus políticas y estrategias sociales y económicas. Esta preferencia ideológica del Gobierno por un rol protagónico de la intervención estatal no puede traducirse, como lo está haciendo en varios frentes sectoriales, en un desplazamiento de la iniciativa empresarial privada y en una pérdida de confianza y de seguridad jurídica para las inversiones.



En conclusión, sobre los hombros de la Casa de Nariño y del equipo económico reposa la responsabilidad de ofrecerle a la economía y a la sociedad de Colombia una hoja de ruta clara y tangible de recuperación de las actividades productivas. Si no hay un esfuerzo de convertir el crecimiento y la reactivación económica en la prioridad máxima del 2024, salir del atolladero será lento, difícil y con mucho dolor social.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

X: @pachomiranda