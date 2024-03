Se dan condiciones

El pasado jueves el Dane publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente a febrero, con una variación anual de 7,74%, registrando 11 meses consecutivos a la baja.



Si bien ese resultado estuvo ligeramente por encima de las expectativas de los analistas, registra en comparación con el mismo período del 2023, una caída de 5,54 puntos porcentuales.



La inflación en este 2024 sigue jalonada por los arriendos, los servicios públicos, los restaurantes, el transporte y, para el caso del segundo mes del año, educación y matrículas.



En el caso de los hogares pobres y vulnerables, el alivio sigue siendo mayor que para las familias de ingresos más elevados: el IPC anual de los primeros marcó un 6,54% frente a un 8,36% de los estratos más altos.



Lo anterior constituye, sin duda, una buena noticia para los colombianos en términos de respiro frente al costo de vida, en especial de los alimentos, cuya inflación anual ha caído a 1,89%.

Encuestas de opinión, como la más reciente de Invamer, recogen esta creciente percepción positiva sobre el entorno económico en general y el rumbo de la lucha contra la inflación.



El porcentaje de colombianos que consideran que el costo de vida está empeorando bajó 10 puntos al 79% -el más bajo en cinco años- mientras que los que creen que los temas económicos son la principal problemática del país disminuyeron ocho puntos, a 23%.



La fotografía del IPC en febrero pasado muestra tanto la consolidación de la ruta del descenso -61 puntos básicos en la variación anual con respecto a enero- como la persistencia de los factores de riesgo como los arriendos, los efectos de la indexación y del nuevo salario mínimo, los servicios públicos y el impacto de los combustibles y el transporte. En cuanto a las consecuencias del fenómeno climático de El Niño, en términos generales, la división de gasto en alimentos se sostiene a la baja, no contribuye con fuerza a la inflación mensual, aunque se siente presiones en productos como las frutas frescas, los tomates y las legumbres.



Dicho lo anterior, una inflación anual del 7,74% continúa en un nivel alejado de la meta ideal del Banco de la República. Además, es un porcentaje mucho más alto que la variación anual registrada en otras economías de la región como Chile -3,6%-, México -4,4% -, Perú -3,3 %- y Brasil, alrededor del 4,5%. Es decir, los esfuerzos para seguir reduciendo la inflación -y aumentando el ritmo de este descenso- deben continuar y no perder prioridad.



No obstante, en paralelo con este enfriamiento en la disparada de los precios al consumidor, la economía colombiana ha venido desacelerándose y requiere prontamente medidas para reactivar su dinámica.



Junto a la caída, por ejemplo, de los precios de alimentos -que dieron un alivio a los hogares más pobres- está un preocupante descenso del consumo y la demanda interna, producto de la inflación, las elevadas tasas de interés y el deterioro de los motores tradicionales del crecimiento, entre otros factores.



El 2023 cerró con alarmantes caídas en las estadísticas del comercio, las industrias manufactureras y la construcción de vivienda, sectores que esperan un mejor arranque en este primer trimestre de 2024 para recuperar estas actividades productivas.



Estas reducciones, tanto de la inflación como de estas dinámicas sectoriales y otros aspectos están generando las condiciones para que el Banco de la República, en su próxima reunión, pondere la aceleración del ritmo de la baja en las tasas de interés.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda