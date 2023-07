Segundo tiempo

A partir del pasado sábado arrancó cronológicamente el segundo semestre del año en curso. Si bien las cifras oficiales sobre el desempeño económico de la primera mitad de 2023 se irán publicando en las próximas semanas y meses, los datos a la mano reflejan un notable freno en el ritmo de las actividades productivas en Colombia en comparación con el año anterior.



De hecho, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de abril pasado del Dane mostró una caída de 0,78 por ciento, por primera vez en dos años. Esto es, el fin de la dinámica de reactivación de la economía colombiana posterior al histórico desplome generado por la pandemia del covid-19. Dos de los motores de esa recuperación- la industria manufacturera y el comercio- sufrieron descensos registrados de 6,4 por ciento y 6,9 por ciento respectivamente. Otras ramas, como la construcción de vivienda y la venta de vehículos, también reportaron retrocesos en su actividad.



Además de las evidentes señales de la desaceleración, el primer semestre trajo asimismo un quiebre en la tendencia al alza en la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó finalmente su pico y empezó lentamente a descender: su variación anual registró en mayo pasado un 12,36 por ciento. Esto llevó al Banco de la República a finalizar el ciclo alcista que empezó en septiembre de 2020 y mantener estables las tasas de interés en 13,25 por ciento. Este elevado nivel que aún se sostiene en precios y en tasas ya se experimenta en el consumo de los hogares y en el endeudamiento.



Por los lados del desempleo, la tasa correspondiente a mayo cerró en 10,5 por ciento, una décima menos que la registrada en el mismo período de 2022. Aunque, en comparación con el año pasado, las industrias y el comercio siguen generando puestos de trabajo, la crisis de la construcción ya está reflejándose en pérdida de empleos en el sector. Una parte de qué tan ‘suave’ será el aterrizaje de la economía en 2023 vendrá de cómo se comporte la creación de puestos de trabajo y su ‘resiliencia’ ante la desaceleración de las actividades.



En el frente externo las principales economías mundiales también enfrentan vientos de desaceleración, aunque ya con unas perspectivas no tan graves, la fortaleza del dólar ha venido cediendo en los últimos meses y los mercados están asumiendo que los cambios institucionales- y los riesgos que implicaban para la economía- en Colombia no serán tan drásticos como lo inicialmente esperado.



Esto nos lleva a los factores locales: el tránsito del paquete de reformas del Gobierno Nacional y las elecciones regionales de octubre próximo. Si bien son de naturaleza política, los resultados de estos dos aspectos- qué tanto éxito tendrá la Casa de Nariño en empujar sus iniciativas en salud, pensiones y laboral, y el mapa electoral en noviembre- podrán asimismo influir en qué tan ‘suave’ será este aterrizaje de la economía a finales de 2023. Por ejemplo, una continuación por parte de la administración Petro de la fallida estrategia política del primer semestre- pocos consensos y radicalización de los mensajes- enrarecerá las perspectivas, hoy un poco más optimistas.



Un mejor desempeño de la economía en el primer trimestre del año elevó tanto los pronósticos de crecimiento del PIB para 2023 a un promedio de 1,5 por ciento como el optimismo en la narrativa del gobierno Petro. A pesar de estas décimas adicionales en las estimaciones, la confianza de las empresas y de los hogares en las perspectivas económicas sigue muy sensible a un complejo e incierto panorama político interno. Es clave construir más confianza.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

