Seis meses de guerra

Ayer se cumplieron seis meses de la decisión de Rusia de invadir Ucrania y llevar la guerra a territorio europeo por primera vez en décadas. La “operación especial militar” del Kremlin desató un conflicto bélico con múltiples consecuencias globales en los más variados frentes: el geopolítico, el energético, el humanitario, el de seguridad alimentaria y el económico, entre otros.

Con nueve mil soldados ucranianos y alrededor de 15 mil militares rusos fallecidos, lo que Vladimir Putin pudo haber calculado como una rápida toma de Kiev se ha convertido, medio año después, en una ‘guerra de desgaste’. Con miras a un difícil invierno, Ucrania ha demostrado capacidad de resistir, y ha tomado la iniciativa en atacar y recuperar algunas zonas, pero a corte de hoy no cuenta con la capacidad amplia de expulsar a Moscú de las regiones invadidas.



A lo anterior se añade que Rusia ha podido aguantar por ahora el choque de las sanciones económicas impuestas por las economías más poderosas de Occidente. Si bien centenares de empresas abandonaron sus operaciones en territorio ruso y el sector privado ruso quedó aislado del sistema financiero, Moscú ha fortalecido sus lazos comerciales con mercados orientales como China, India y Turquía, incluyendo el petróleo.



Las estimaciones calculan que la economía rusa, sujeta a duras restricciones internacionales, caerá entre 4% y 6% de su PIB en 2022, un precio económico muy bajo a pagar. Indudablemente la guerra rusa en Ucrania constituye uno de los eventos de este 2022 con impactos más severos alrededor del mundo. Aunque a más de 10 mil kilómetros del teatro de operaciones, Colombia y su economía experimentan efectos directos de la confrontación entre Moscú y Kiev.



Un primer aspecto a considerar en las consecuencias del conflicto son las distorsiones sufridas por el mercado energético global. La guerra en Ucrania destapó la nociva dependencia de países ricos de Europa Occidental, en especial Alemania, a los hidrocarburos de origen ruso. En medio de los altos costos de las materias primas en la reactivación económica, las disrupciones logísticas de la pandemia de la covid-19 y las fuertes presiones inflacionarias, los europeos deben sumar los precios disparados de la energía para calentar sus hogares y mover sus fábricas en invierno.



Estos movimientos han elevado en estos seis meses de enfrentamiento los precios internacionales del petróleo, que rompieron la barrera de los US$100 el barril, generando jugosos ingresos a Ecopetrol y a las finanzas públicas. Las exportaciones colombianas de crudo en el primer semestre del año aumentaron en 76% en comparación con el mismo período del año pasado. No obstante, los innegables beneficios de estas ventas externas deben compensarse con el encarecimiento generalizado de las importaciones de los productos y servicios que usan esos commodities costosos.



Por otro lado, la condición de potencias agrícolas y de materias primas de ambos protagonistas del conflicto no solo ha disparado los precios de los alimentos más básicos y los fertilizantes y otros insumos agropecuarios sino también ha empujado a los países pobres a mayor inseguridad alimentaria. La guerra en Ucrania ha empeorado un alza en la inflación, en especial de las canastas básicas alimenticias y energéticas en la mayoría de los países, destruyendo globalmente la capacidad adquisitiva de los hogares más pobres. Presiones inflacionarias que han impulsado a los bancos centrales a elevar las tasas de interés alrededor del mundo. Esta es una situación a la que no se ve una luz al final.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda