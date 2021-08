El pasado 17 de febrero en Sincelejo la enfermera Verónica Machado se convirtió en la primera colombiana en recibir una vacuna contra la covid-19 en territorio nacional. Un semestre y 32,5 millones de dosis después, el país registra casi 14 millones de compatriotas con los esquemas completos de inmunización, esto es, más de un cuarto de la población.

Estos seis meses han permitido que, tras unas críticas iniciales, el Gobierno Nacional estabilice el flujo de dosis necesarias para ir avanzando con los grupos de colombianos, priorizados por su vulnerabilidad y condición de riesgo. Aún en medio del mortal tercer pico de contagios, ya cediendo en las últimas semanas, las aplicaciones de las vacunas continuaron y ya fue autorizado hace pocos días el bloque de edad de los más jóvenes.



Seis meses de vacunación ratificaron lo que muchos analistas económicos vaticinaron: el plan nacional de inmunización se convertiría en una poderosa estrategia de reactivación de la economía nacional. Los recientes resultados del PIB semestral -8,8 por ciento frente a 2020- mostraron que, a pesar de los paros, bloqueos ilegales y el tercer pico, nueve de 12 actividades económicas alcanzaron niveles similares a los que registraban antes de la irrupción del coronavirus.



Este ritmo en la estrategia de vacunación -sumado a un importante esfuerzo de las empresas privadas lideradas por la Andi- le ha permitido al Ejecutivo resistir las críticas de la oposición, así como construir, junto a medios de comunicación, epidemiólogos y autoridades locales, un consenso acerca de los beneficios de aplicarse las dosis contra el coronavirus.



Reconocidos estos avances, se acercan duros debates alrededor de la vacunación. En primer lugar, está la urgencia de llegar a los que ya se están empezando a rezagar por razones de incredulidad o desconfianza. Datos recientes del Ministerio de Salud reflejan, por ejemplo, que el 81,5 por ciento de la población nacional mayor de 80 años ha recibido la vacuna mientras que, en el rango de 50 a 59 años, esta cobertura cae a 50,82 por ciento.



En otras palabras, esos porcentajes muestran que hay un bloque de la población que está dejando pasar la oportunidad de su inmunización. Las coberturas de los más jóvenes, entre 25 y 49 años, están bajas porque fueron autorizados hace poco tiempo; no obstante, mientras se vacunan los jóvenes, es ya momento de estrenar campañas audaces orientadas a estos incrédulos y escépticos. Más que integrar los movimientos de los llamados ‘anti-vacunas’, la mayoría de los colombianos que no se resisten a la inmunización lo hacen porque temen efectos secundarios de la dosis o no creen en que la vacuna sea efectiva.



Segundo, los rezagos en vacunación también son regionales. No todos los departamentos del país van a la misma velocidad y ya se están quedando atrás Chocó, Vichada, Putumayo y Cauca. Sería positivo intensificar en el esfuerzo en esas zonas. Un tercer aspecto toca la discusión del qué hacer con los no vacunados.



En distintos países del mundo, los gobiernos e incluso las grandes empresas están implementando restricciones que impiden a quienes no estén inmunizados el regreso a las oficinas, la asistencia a restaurantes y el disfrute del espacio público.



Si bien es mejor persuadir que prohibir, se acerca el momento en el que el Gobierno Nacional debe empezar a ponderar si aplica esas limitaciones a la libertad para proteger a los vacunados de los no inmunizados y si permite, por ejemplo, que los empleadores restrinjan también. Por último, aún no es claro cómo impactará la variante delta no solo a los indicadores epidemiológicos sino a la vacunación. El país debe estar listo.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda