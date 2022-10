Señales de confianza

El tránsito de la economía colombiana por la senda de la reactivación estuvo acompañado tanto por el regreso de la mayoría de las actividades productivas a los niveles previos a la pandemia como por una recuperación de la confianza de industriales, comerciantes y consumidores. Precisamente esas señales se tradujeron en una visión más positiva sobre el corto plazo de la dinámica de crecimiento y transpiraron en las más variadas esquinas de la economía: desde el retorno del entretenimiento nocturno hasta el turismo y los viajes pasando por la contratación formal.

El centro de estudios Fedesarrollo publicó los resultados de su Encuesta de Opinión del Consumidor correspondiente al pasado septiembre. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró -11,5%, es decir, una caída de 9,1 puntos porcentuales (pp) con respecto al mes anterior. Si bien estos guarismos están muy lejanos del desplome de alrededor de -40%, reportado al inicio de los encierros de la pandemia en 2020, marcan una reducción en las expectativas de los ciudadanos ante su futuro económico.



El mismo Fedesarrollo publicó para agosto pasado sus índices de confianza comercial e industrial que asimismo registraron caídas: 2,9 pp para el primero y 2,6 pp para el segundo. Era evidente que la tendencia positiva de crecimiento del país no podría sostenerse indefinidamente ante el deterioro de las condiciones económicas globales que ha caracterizado este 2022 -incluyendo la disparada de la inflación y los efectos de la guerra rusa en Ucrania-.



No obstante, dinámicas internas como la pérdida de la capacidad de compra de los hogares y las discusiones sobre el proyecto de reforma tributaria ya están empezando a generar un impacto negativo en estas mediciones de confianza. El reporte de Fedesarrollo refleja que esta caída se debió a la reducción de las expectativas de los consumidores frente a qué tan bien estará desempeñándose la economía en un año, así como frente a la situación económica de su hogar en ese mismo período.



Las perspectivas de los consumidores cayeron no solo en cuatro de las cinco grandes capitales -Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga- sino también en todos los estratos económicos. De hecho, el estrato bajo fue con 11 pp el que reportó un deterioro más elevado de la confianza. Si se tienen en cuenta las altísimas expectativas socioeconómicas con las que arrancó el actual Gobierno, estas son tendencias que indicarían la falta de claridad frente a los beneficios específicos que estos hogares más vulnerables recibirán de la acción estatal.



La mezcla de la galopante inflación y un proyecto de reforma tributaria que ha despertado tanta reacción negativa de los empresarios comienza a golpear ese optimismo social, de los consumidores y de los productores, crucial para una economía dinámica. Es fácil desestimar estas mediciones iniciales de deterioro de la confianza -y esa senda negativa habría que ratificarse en futuras mediciones- pero ese cóctel de altos precios, altos impuestos, incertidumbre en algunas políticas sectoriales y ralentización del crecimiento es sin duda peligroso tanto para la economía como para el Gobierno.



Un componente vital de la materialización de las promesas de cambio con las que la administración Petro llegó al poder son los temas de la agenda económica, en especial los de ‘mesa del comedor’ como el empleo y el costo de vida. Si una buena parte de colombianos no ve la situación económica de su hogar mejor en un año, una parte sustancial del “cambio” no se experimentará.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda