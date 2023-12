Senda a fortalecer

La decisión de la junta directiva del Banco de la República de bajar en 25 puntos básicos la tasa de interés de la política monetaria ha sido de buen recibo dentro del Gobierno Nacional, empresarios y demás actores de la economía. En su última reunión del año, los codirectores del Emisor pusieron punto final al ciclo de alzas de los tipos que duró dos años y dos meses y se tradujo en un aumento de 1.150 puntos básicos al 13,25%.

Esta definición del banco central, en una decisión dividida, llega en un fin de año caracterizado por preocupantes indicadores de desempeño de la economía, abiertos temores sobre una eventual recesión técnica, pedidos del sector productivo por una estrategia de reactivación y complicadas perspectivas económicas para el año 2024. Esta misma semana, el Dane publicó el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del pasado mes octubre que registró una contracción de 0,41% de la actividad económica y tres meses consecutivos en terreno negativo.



La reducción de las tasas de interés, si bien de tan sólo 25 puntos básicos, constituye un valioso punto de quiebre que abre una senda de tendencia a la baja que favorecerá tanto la recuperación de la dinámica de sectores jalonadores de crecimiento como un eventual alivio a empresas y hogares. El gerente del Emisor, Leonardo Villar, se cuidó de advertir que la velocidad de descenso de las tasas no está garantizada, pero confirmó que la baja es “sostenible”.



Es momento de recordar que reducir las tasas de interés no se traducirá automáticamente en crecimiento económico -como el Gobierno lo ha implicado en no pocas declaraciones de los últimos meses-.



Tampoco mejorará de la noche a la mañana las políticas orientadas a estimular la reactivación de la economía, que sectores cruciales como los industriales, el comercio y los constructores de vivienda vienen demandando. Pasarán asimismo varios meses antes de que los hogares experimenten de manera directa en su vida financiera la rebaja en los tipos. Lo que es insoslayable es el mensaje que esta decisión del Emisor envía en torno al rumbo de la lucha contra la inflación en Colombia.



Al bajar las tasas el Banco de la República transmite una confianza no solo en el impacto de los ocho meses de caída consecutiva de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino también en su horizonte de corto y mediano plazo.



No obstante, los codirectores del banco central aprovecharon el anuncio de la rebaja para enviar un “llamado de cautela en el ajuste del salario mínimo”. Este es un pedido del Emisor que debería ser atendido por la mesa tripartita que actualmente sigue negociando la magnitud de ese incremento.



La prudencia solicitada se sostiene no solo en las ganancias en poder adquisitivo de los hogares obtuvieron durante 2023 sino en los que obtendrán ante el camino de descenso que tendrá la inflación el año entrante. Tanto las centrales obreras como el gobierno Petro tendrían que escuchar esta invitación del Emisor a impedir que un aumento desbordado entorpezca la doble tendencia a la baja de tasas de interés e inflación.



Otra señal positiva de empezar a transitar una senda de descenso en el costo del dinero debería traducirse en mejores condiciones para desplegar las estrategias de reactivación de la economía en 2024. Pero para lo anterior se requiere el compromiso del Gobierno para convertir el crecimiento económico en la prioridad para el 2024. Menor inflación y menores tasas contribuirán, pero no son suficientes para dinamizar la recuperación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

X: @pachomiranda