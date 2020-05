Ser buena paga no pagaría

Transita en el Congreso de la República un proyecto de ley, llamado de ‘borrón y cuenta nueva’, que cambia las normas con las que las centrales de riesgo manejan el historial de crédito de millones de colombianos.



La iniciativa legislativa fue aprobada en sesiones virtuales de la comisión primera de la Cámara de Representantes y le resta el debate en la plenaria de esta corporación para convertirse en ley de la República.



El articulado busca reducir a la mitad el periodo de tiempo en el que una persona permanece ‘reportado’ negativamente por moroso en las centrales de riesgo. Asimismo, propone una amnistía, por una vez, para que a quienes paguen sus obligaciones atrasadas en el año siguiente a la aprobación de la ley se les borre su reporte negativo.



Además, el proyecto introduce casos específicos en los que las obligaciones contraídas no podrían ser reportadas negativamente, o se suspenderían estos informes. En otras palabras, los datos que sustentan el historial crediticio perderían veracidad y exactitud.



Es evidente que a los legisladores que impulsan esta modificación a la ley 1266 de 2008, o de Habeas Data, los mueve el genuino deseo de facilitarles a los colombianos un mayor acceso al crédito. Sin embargo, el camino escogido por los congresistas para derrotar estas barreras financieras que afectan a miles de negocios y personas es el de deteriorar la información sobre la cual se edifica la reputación crediticia.



Con la mira puesta en aproximadamente el ocho por ciento de reportes negativos en estas centrales de riesgo, este proyecto de ley impactará la positiva calificación crediticia del 92 por ciento restante.



La información sobre el comportamiento crediticio de millones de usuarios del sistema financiero es vital para la construcción de un historial en esta materia, es decir, de una reputación de buena o mala paga.



Es claro que son múltiples las razones por las que empresas y personas no cumplen con sus obligaciones. Un reporte negativo solo recoge esa situación de mora y no implica ningún juicio de valor a estos deudores.



No obstante, para quienes han mantenido su historia de buena paga, que son la mayoría de usuarios, es justo que su comportamiento les abra las puertas de crédito. Especialmente cuando el único respaldo que tienen más del 90 por ciento de los colombianos en sus créditos es esa reputación de cumplir con sus obligaciones.



Bancos, cooperativas, empresas de telecomunicaciones y comercios usan ese historial crediticio para aprobar préstamos, tarjetas, créditos y demás productos financieros. Incluso esa información sirve para que algunos morosos reciban créditos a pesar de haber incumplido.



Una información confiable y de calidad permite separar los buena paga de los morosos y, por más odioso que eso parezca, eso reduce los costos de transacción y el riesgo de las entidades que dan los créditos.



Una amnistía, como la planteada en el proyecto, simplemente reduce los incentivos de pagar a tiempo para los usuarios financieros. “Olvidar” a quienes incumplieron degrada la calidad del historial crediticio.



Asimismo, el resultado de una información degradada será la contracción en el otorgamiento de los microcréditos, los de libre inversión y las tarjetas de crédito, en un rango, según expertos, entre el 8 por ciento y el 24 por ciento. El grueso de los perjudicados serán quienes solo tienen su reputación como respaldo y muchos podrían terminar en las garras de los ‘gota a gota’.



Aciertan los legisladores en llamar la atención de que la crisis actual empujará a muchos a no poder pagar por este choque tan severo a sus ingresos. Se requieren medidas temporales para esta situación sin dañar la información que sostiene la historia de pago.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda