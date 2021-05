Sin empresas no hay repunte

El paro nacional entra a su cuarta semana sin que el espacio de diálogo entre el Gobierno y los promotores de las protestas dé señales fuertes de avance hacia una salida a la crisis actual del país.



Si bien recientes encuestas han mostrado un apoyo mayoritario de la opinión pública a las razones de las movilizaciones, los bloqueos a las ciudades- justificados por dirigentes del paro y líderes opositores- ya están generando rechazo en los colombianos.



No es para menos ya que estos cierres, en especial en el suroccidente del territorio nacional, están no solo desabasteciendo a las capitales sino también impactando severamente a las empresas, grandes, medianas y pequeñas.



Los cálculos oficiales del Ministerio de Hacienda estiman en alrededor de 484 mil millones de pesos los costos diarios de las jornadas de paro a nivel nacional. Cumplidas tres semanas de protestas y bloqueos, las pérdidas económicas ascienden a unos 10,2 billones de pesos, más del 1 por ciento del PIB.



Los frentes por los que esta astronómica suma se manifiestan en la economía son múltiples: destrucción de infraestructura, productos e insumos, pérdida de ventas y exportaciones, disrupciones en las cadenas de suministro y distribución, alteraciones en las operaciones y en la producción.



En otras palabras, ese monto billonario es mucho más que una estadística para lanzar a la arena política. Representa las distintas facetas en las que el empresariado colombiano de todos los sectores y en todos los tamaños está sufriendo el golpe de tres semanas de parálisis.



Un artículo de la edición de ayer de este diario recogió los estudios de varias cámaras de comercio en distintas regiones del país sobre el estado de las empresas en esta coyuntura.



El panorama empresarial es sombrío y a los daños al tejido del sector privado en las regiones son mucho más graves de lo que muchos quieren reconocer. En el Valle del Cauca, epicentro de los bloqueos más violentos, las pérdidas superan los 3 billones de pesos.



Un 80 por ciento de las microempresas y un 50 por ciento de las pequeñas empresas en Medellín reportaron grandes reducciones en sus ventas. En Bogotá, en la primera semana de mayo, el 12 por ciento de las empresas suspendieron actividades.



La parálisis de los negocios llegó al 13,5 por ciento en Pereira mientras que en Cartagena el 94 por ciento de las empresas vieron reducidas sus ventas. El 42 por ciento de las unidades productivas en Cúcuta han disminuido el número de trabajadores mientras que las pérdidas en Valledupar ya registran más de 1.500 millones de pesos. Toda esta parálisis, golpea los ingresos y amenaza a los empleos, amenaza con descarrilar la reactivación que muchos sectores y empresas habían experimentado en los meses recientes, La buena noticia del positivo crecimiento del PIB en el primer trimestre del año ha impulsado a analistas y observadores a incluso aumentar sus perspectivas de crecimiento de la economía para 2021.



No obstante, mientras sigan manteniéndose tanto las protestas como los bloqueos, el segundo trimestre podría aplicar un freno de mano a esta dinámica, a pesar del rebote estadístico con respecto al mismo período del 2020, el “peor de la historia”.



La resiliencia de las empresas colombianas, de todos los tamaños y en todos los sectores, al doble impacto de la pandemia y los paros no es infinita. Sin el empuje del sector privado, Colombia no consolidará su reactivación. Los impactos económicos del paro deben ser protagonistas de la mesa de negociación.

​Francisco Miranda Hambuger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda