Sin grado de inversión

Muy pocos se sorprendieron con la decisión de la semana pasada de Fitch Ratings de rebajar la calificación crediticia de Colombia. Sumada a la reducción de la nota por la agencia Standard and Poor’s en mayo pasado por el retiro de la reforma tributaria inicial, el país se queda ya de manera oficial sin el grado de inversión con sus efectos negativos sobre el financiamiento público y privado y la inversión extranjera.



Incluso desde antes del hundimiento del primer intento de ajuste fiscal, los mercados ya venían anticipando estas definiciones de las firmas calificadoras, e incorporando los anuncios en sus precios, así como las primas de riesgo ya se negociaban a unos niveles similares a las economías sin el grado de inversión. No obstante, esto no le quita la gravedad al hecho de haber perdido esta calificación.



A pesar de las críticas del presidente Iván Duque, quien reclamó que estas agencias “en el año 2021 no deben juzgar a los países con los criterios prepandemia porque la pandemia no ha terminado”, lo cierto es que el Gobierno Nacional no pudo aprobar la reforma tributaria a tiempo ni ha generado aún un plan de ajuste fiscal creíble frente a los inmensos desafíos del déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público.



La pérdida del grado de inversión constituye una alerta adicional sobre la urgencia de diseñar, presentar y aprobar una reforma tributaria 2.0 que, además de asegurar la financiación de los gastos sociales extra por la pandemia, envíe las señales adecuadas a los mercados. La visita de esta semana del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a Estados Unidos -quizás un poco tarde- se debe concentrar precisamente en la generación de confianza en la hoja de ruta fiscal del Gobierno en términos del monto a recaudar, sostenibilidad en las finanzas, estabilidad en los ingresos y plan de manejo de la deuda.



Sin desconocer las consecuencias negativas de los anuncios de las dos calificadoras, hay que aprovechar la coyuntura para llegar al consenso técnico, político y social que nos permita avanzar en las medidas fiscales que la economía demanda. Los planes de ajuste fiscal deben incorporar metas realistas de venta de activos, un plan sincero de austeridad y gasto público en medio de las demandas propias de la crisis de la pandemia y un camino factible para disminuir los altísimos índices de endeudamiento.



No sobra decir que ese delicado equilibrio entre política fiscal viable, política social urgente y política económica sostenible que enfrenta el ministro Restrepo no es misión sencilla ni se define exclusivamente con el respaldo a la tributaria en el Congreso. Es necesario retomar la senda de la reactivación, que fue tangible en los buenos resultados del primer trimestre del año y que, sin paros ni restricciones, podría protagonizar un mejor segundo semestre.



Dentro de este camino está el mantenimiento del ritmo acelerado del Plan Nacional de Vacunación de las últimas semanas. De continuar la velocidad reciente de inmunización se podrían cumplir las metas gubernamentales para finales de año. Una mayor proporción de la población con el esquema completo no marcará el fin de la pandemia, pero sí generará suficiente protección para un importante avance hacia la “normalidad” económica.



A la par de la vacunación, el Gobierno y el sector privado deben esforzarse en este segundo semestre en encontrar caminos para que la dinámica positiva de crecimiento, que señalan las estimaciones, se traduzca en mejoras en los índices de empleo de mujeres y jóvenes. En otras palabras, que el optimismo económico se sienta en los hogares.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda