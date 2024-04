Sin reforma con intervención

En cuestión de 24 horas cambió el panorama de la salud en Colombia. En medio del hundimiento del proyecto de ley de reforma al sistema de salud en el Senado de la República, la Superintendencia de Salud ordenó la intervención de las dos EPS más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS. Estas dos entidades -que en conjunto cobijan más de 16 millones de usuarios- se suman a otras cuatro EPS previamente intervenidas: Famisamar (3 millones), Emssanar (1,7 millones), Savia Salud (1,6 millones) y Asmet Salud (1,6 millones).

No parece ser coincidencia que el mismo día en que el Legislativo sella el destino de la iniciativa sanitaria de la Casa de Nariño, el Gobierno Nacional tome el control administrativo de Sanitas y Nueva EPS. La caída de la reforma a la salud constituye la mayor derrota política de la administración Petro en el Congreso de la República.



Hace poco más de un año, el presidente de la República, Gustavo Petro, resumió su agenda reformista en tres proyectos de ley- salud, sistema pensional y régimen laboral-e convocó a los colombianos a impulsar este paquete de transformaciones en las calles.



Lo cierto es que, en el caso del sistema sanitario, el Gobierno nunca despertó mayor entusiasmo popular. Al contrario, la encuesta de la Andi e Invamer, por ejemplo, encontró que un 65% de los colombianos favorece ajustes no radicales a la salud y un 64% se opone a renunciar a sus servicios actuales de las EPS para un esquema completamente público.



En otras palabras, los colombianos prefieren mejoras y accesos específicos al sistema en temas de acceso y citas, entre otros, más que la transformación ideológica que propone el presidente Petro.

Otros errores de la Casa de Nariño marcaron el trámite traumático de la reforma a la salud.



El Gobierno se ha guiado por un abordaje marcadamente ideológico que, no solo ha estado desconectado de las preocupaciones ciudadanas sobre el sistema, sino también desataron una crisis ministerial que borró la rama moderada del Ejecutivo y la fragmentación de la coalición mayoritaria en el Congreso.



El radicalismo de la administración Petro obstaculizó cualquier conciliación con otras fuerzas políticas y robusteció las críticas al contenido de la iniciativa por parte de gremios, expertos, ex altos funcionarios y organizaciones de la sociedad civil.



La intervención de las EPS Sanitas y Nueva EPS ratifica la intención oficial de implementar a la brava, por la puerta de atrás y con profundo sesgo ideológico, el modelo de sistema de salud que acaba de fracasar en el Congreso. Los riesgos de ese accionar -“la función constitucional de reordenar el sistema de salud”, como lo trinó el propio mandatario- no se limitan al frente político, sino que cobijan la atención y los servicios para decenas de millones de usuarios, pacientes y enfermos.



Al igual que en otros sectores de la economía, las decisiones de la Casa de Nariño -abruptas, con tono revanchista y sin mayor persuasión a la ciudadanía- terminan por generar mucha mayor incertidumbre.



Hoy los más de 16 millones de usuarios de Sanitas y Nueva EPS temen, con justa razón, sobre el futuro de sus servicios de salud y el de sus beneficiarios y familiares.



En vez de optar por otros instrumentos menos radicales como la vigilancia especial o los planes de mejoramiento de indicadores, el Gobierno optó por la alternativa más drástica y más traumática para empleados, proveedores, usuarios y demás miembros de la cadena.



En 24 horas se esfumaron los caminos de construir en conjunto salidas para mejorar el sistema de salud y quedó la apuesta oficial, hostil a la cooperación público-privada y lejana de las angustias ciudadanas.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda