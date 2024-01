Sin seguridad, no hay paz

La semana pasada, cuatro hechos violentos llevaron al Consejo Gremial a publicar un comunicado en el que realizan un llamado enfático al Gobierno Nacional, para la implementación de un plan integral de seguridad.

Incineración de camiones y quema de 127 hectáreas forestales en Valle del Cauca, así como de maquinaria agrícola en Cauca y el secuestro de un conductor y su ayudante en Norte de Santander, motivaron la dura posición de estos 32 gremios productivos.



El deterioro de los indicadores de seguridad, en medio del despliegue de la política de ‘paz total’ del gobierno Petro, constituyó uno de los fenómenos más graves que enfrentó Colombia durante 2023. No obstante, como lo confirman estos actos de violencia que alerta el gremio de gremios, el 2024 ha iniciado con las mismas señales de descontrol territorial, indefensión ciudadana e incertidumbre empresarial que caracterizaron el año pasado.



Una mirada a las estadísticas oficiales del seguimiento a los indicadores de seguridad del Ministerio de Defensa refleja que, si bien varios delitos registran importantes descensos, la fotografía general que dejó 2023 despierta preocupación e invita a la acción inmediata.



Por ejemplo, aunque el homicidio intencional cayó un 1% las masacres subieron 8% y llegaron al centenar, con 331 víctimas reportadas. En el caso del secuestro extorsivo, que impacta con dureza las regiones, la disparada alcanzó un alarmante 55%.



Mientras en 2022 se presentaron 141 casos, el año pasado este indicador concluyó con 219. Cuando se mira este balance anual, no genera mayor sorpresa que la zozobra esté creciendo en distintas partes del territorio nacional y estén retornando temores y situaciones que ya se creían superadas. La extorsión es otra de las actividades delictivas que golpea a empresas de todos los tamaños, a colombianos de los más diversos orígenes y tanto a las ciudades como a las zonas rurales.



El año pasado los casos de este delito, registrados por las autoridades, aumentaron en 5%. Por el lado de los delitos contra el patrimonio económico, en 2023 se presentaron notables caídas en abigeato (55% ), piratería terrestre (46%), hurto a entidades financieras (46%) y a comercios (21%).



Sin embargo, los robos a los ciudadanos registraron un aumento del 4%, con 364.531 casos.



En el entendido de que muchos de los hurtos callejeros no son reportados a la Policía, la inseguridad urbana no solo puede ser de una mayor dimensión sino también su efecto negativo en la percepción ciudadana, en especial en las grandes ciudades.



Un último aspecto a resaltar en las estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa para 2023 es el de los actos terroristas contra la infraestructura. La voladura de oleoductos registró un crecimiento del 85%, que se equilibró con un descenso en el número de casos de voladura de vías.



No obstante, no han sido pocas las alertas que la industria de hidrocarburos ha venido disparando desde el año pasado frente a la protección en el transporte de crudo.



A un 2023 marcado por más secuestros, terrorismo, extorsiones, hurtos a personas y masacres se deben añadir los ataques a las maquinarias, camiones, fincas, minas, instalaciones y trabajadores que sectores como el azucarero, el manufacturero, el petrolero, el ganadero, el extractivo y el comercial están experimentando. Pero, en palabras del presidente Petro, sus políticas de diálogo “han sido efectivas para disminuir la violencia”.



Es momento para una respuesta contundente en términos de seguridad territorial por el Gobierno Nacional, tanto para las empresas como para los ciudadanos de a pie.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda