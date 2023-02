Sin tregua

El sábado pasado el Dane publicó su informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de enero. El 2023 arrancó con una variación mensual de 1,78 por ciento, mientras que la inflación anual alcanzó el 13,25 por ciento, la más alta en casi 24 años. Esto quiere decir que el alza de precios en Colombia continúa sin tocar techo, a pesar de señales de reducción en algunas economías de la región.

Es tradicional que en el primer mes del año el IPC esté impulsado por la llamada ‘cuesta’ de enero con aumentos en precios de productos básicos, en el salario mínimo, en arriendos y demás productos indexados y en otras alzas. De hecho, la inflación de este enero estuvo jalonada por el transporte y la subida en la gasolina, los combustibles y las tarifas del servicio público. En un segundo lugar están los ‘sospechosos de siempre’: la división de gasto de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Éstos últimos siguen encabezando la contribución a la variación anual del IPC con un alza del 26,18 por ciento. Los arriendos y los costos de los servicios públicos les siguen con un aporte de 2,24 puntos porcentuales, seguidos de restaurantes y hoteles con 1,94 puntos porcentuales. El IPC de los energéticos, que incluye gas, energía domiciliaria y combustibles -registró un 17,75 por ciento anual, en comparación con un 11,75 por ciento en enero del 2022. Incluso la inflación, sin alimentos ni energéticos, se acerca con un 9,71 por ciento anual de manera peligrosa a los dos dígitos.

En otras palabras, la inflación continúa convertida en el azote de los hogares colombianos -en especial los pobres con un IPC anual de 14,76 por ciento y los vulnerables, de 14,68 por ciento en los últimos doce meses. Lo paradójico es que, con excepción del anuncio presidencial de la intervención en la regulación de los servicios públicos, las prioridades del Gobierno Nacional no contemplan mayores acciones para, cuando menos, mitigar el duro impacto de la disparada de precios en las familias. De hecho, aún no hay claridad sobre cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, “directa y personalmente” reducirá las tarifas, en especial las de la energía eléctrica.

El paquete de medidas contra la inflación, anunciadas por la administración Petro a finales del año pasado, no han sido eficaces ni han dado los resultados esperados. Por ejemplo, las acciones orientadas a la cadena de producción agropecuaria como subsidios a los fertilizantes y menores aranceles a los insumos importados no generan una baja tan inmediata en los precios de los alimentos. Otra medida como los “mensajes unificados” en torno a la tasa de cambio no muestran un efecto sostenido sobre la devaluación.

Dentro de esta estrategia se encuentran los esfuerzos gubernamentales para bajar los precios de la energía. El reporte del Dane refleja un descenso en la variación de los precios de la electricidad -que anualmente reportan un 20,95 por ciento- pero los niveles siguen muy altos en las ciudades del Caribe, Bucaramanga y Medellín. El llamado ‘Pacto de Justicia Tarifaria’, impulsado por el Ministerio de Minas y Energía, despertó elevadas expectativas que el propio presidente Petro ha enterrado ante sus anuncios de control de las comisiones de regulación.

En conclusión, la inflación en Colombia sigue sin tocar techo ni dar tregua a la mesa del comedor de los hogares colombianos. Mientras las prioridades del Gobierno Nacional se concentran en unas reformas sin textos definitivos publicados y en convocar marchas para defenderlas, las medidas contra la disparada de los precios no alivian la angustia de las familias.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda