Subsidios sostenibles

Ayer dio inicio una nueva ronda de giros del programa de transferencias monetarias Ingreso Solidario, creado por el Gobierno Nacional como respuesta a la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. A partir de ahora se suman alrededor de un millón de familias para alcanzar los 4,08 millones de hogares. En respuesta a la inflación disparada, el monto de la ayuda subió unos $30 mil.

La administración Duque ha destinado al abanico de cinco iniciativas de subsidios sociales un total de $32,3 billones durante su mandato. A los $12,9 billones de Ingreso Solidario se añaden Familias En Acción ($8,4 billones), Jóvenes En Acción ($2,39 billones), Colombia Mayor ($7,07 billones) y $1,45 billones para la compensación del IVA. De acuerdo al Gobierno Nacional el 40% de toda esa inversión social habría sido desembolsada en los últimos tres años y medio.



El robustecimiento de las transferencias monetarias no condicionadas fue una alternativa de política social que muchas economías desarrolladas y emergentes escogieron para mitigar los severos impactos que la covid-19 desató. El efecto sanitario de los millones de enfermos y las decenas de miles de fallecidos junto al choque económico de las cuarentenas y los cierres de actividades hundió a millones de hogares pobres y vulnerables tanto en Colombia como el resto del mundo.



De hecho, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), los subsidios gubernamentales fueron vitales en reducir el impacto de la pandemia en el aumento de la pobreza durante 2020. Las ayudas monetarias, ordinarias y extraordinarias y nacionales y locales, mitigaron en 3,6 puntos porcentuales la disparada de los niveles de pobres en Colombia. Mientras las transferencias tradicionales frenaron 1,4 puntos porcentuales, las generadas en la pandemia como Ingreso Solidario redujeron la pobreza unos 2,2 puntos. Es posible que este efecto sea menor en 2021 a raíz de la reactivación económica que permitió a millones de hogares recuperar sus puestos de trabajo y conseguir ingresos.



Todo esto llevó al Gobierno Nacional a calcular que alrededor del 60% de la población colombiana recibe algún tipo de ayuda. Y ha sido precisamente este crecimiento en los subsidios- justificado por la magnitud del choque social de la pandemia el que lleva a preguntarse qué tan sostenible es para el Estado colombiano el mantenimiento de esa arquitectura de transferencias monetarias. Centros de estudios como Fedesarrollo y Anif han hecho recientes llamados a ajustar tanto los ingresos como los gastos públicos, incluyendo los subsidios sociales. El ambiente político para racionalizar la cobertura, los montos o los criterios de las transferencias monetarias, es el peor en medio de una campaña presidencial.



No es momento para que el Ejecutivo actual tome ninguna decisión al respecto. No obstante, la situación fiscal del país -así el plan financiero de 2022 muestre un aligeramiento de las condiciones- requiere que haya un debate tanto sobre los ingresos como los gastos del Estado.



Es innegable que la pandemia del coronavirus disparó las demandas de gasto público en salud y política social, entre otras áreas, y que aún es pronto para muchos hogares colombianos para retirar las ayudas ante el rezago de la recuperación y ahora la inflación. Sin embargo, la sostenibilidad de los subsidios es una discusión que no se puede seguir pateando hacia adelante.



Sin negar la contribución vital de las ayudas monetarias en la mitigación del choque de pobreza, hay espacio para su racionalización, ajuste y mejor focalización.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda