Tan lejos, tan cerca

La reciente sanción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) abre una carrera contra el reloj para darle no sólo forma institucional sino robustez estadística y conceptual a uno de sus ejes principales. Se trata de la llamada ‘economía popular’, unas de las banderas prioritarias del gobierno de Gustavo Petro. En palabras del primer mandatario: “Es ahí donde creemos que podemos construir una potencialidad económica si la empoderamos”.

En términos de definición, el PND establece que la ‘economía popular’ se refiere a “los oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas y comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala en cualquier sector económico”. Si este concepto suena muy similar a la economía informal, es porque el traslape es amplio y la responsabilidad del Dane en construir ese sistema de información estadística para medirlo en crucial.

La organización nacional estadística necesita entonces del censo económico, que no se realiza en Colombia desde 1991, para cimentar la base de la medición de la ‘economía popular’. Es fundamental que el Gobierno asegure el desarrollo de este instrumento en 2024 No obstante, el país no parte de cero en materia de conocer y contabilizar sus actividades económicas desde la informalidad. De hecho, según el Dane, hay unos 5,1 millones de micronegocios con 56,5 billones de pesos en valor agregado.

De acuerdo a un reciente estudio, publicado por Naciones Unidas y la consultora Inclusión, alrededor del 69% de esas unidades productivas, con entre uno y nueve trabajadores, se caracterizan como “débiles” desde aspectos como la contabilidad, TICs y formalización. Sin embargo, este 31% de micronegocios “robustos” (45% de estos son informales) constituye un amplio y variado universo, con un gran potencial para ser sujetos de creativas políticas de fortalecimiento empresarial, créditos para crecer y mejoramiento de la calidad del tejido productivo.

Por otro lado, además de estadísticas y conceptualizaciones técnicas, la ‘economía popular’ enfrenta el reto de contar con una arquitectura institucional y multidisciplinaria que se enfoque en promover su productividad y su robustez. De muy poco servirá que las políticas para “empoderar” a estas unidades de baja escala se concentren más en su carácter asistencialista y de ayuda social, que en sus potencialidades económicas y empresariales. Hay una brecha grande entre idealizar la informalidad o politizar las actividades de “rebusque” e incorporar en las estrategias antipobreza medidas para fortalecer la productividad y la generación de ingresos.

Por esa razón, las críticas que han surgido ante los riesgos de contratación con las “Alianzas Público-Privadas” en áreas como la infraestructura deben ser atendidas y resueltas con claridad por el Gobierno Nacional en su reglamentación. Las iniciativas dentro de la ‘economía popular’ no deben emplearse como un atajo en contra, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería. Los detalles de esta implementación del PND deben lograr un equilibrio entre la calidad técnica de los bienes y servicios públicos contratados, y los espacios para promover las unidades pequeñas en esta provisión.

Por último, al enfatizar los aspectos de productividad y fortalecimiento de estos micronegocios, las políticas de la ‘economía popular’ deben apuntar a asegurar sendas de sostenibilidad, en especial en cuanto a créditos y apoyos financieros. El conocimiento de la informalidad está cerca, pero la definición, las instituciones, las estadísticas y las políticas aún están lejos.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda