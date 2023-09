Tasas y desempleo

Ayer el país recibió dos noticias desde el Banco de la República y el Dane sobre las tasas de interés y la tasa de desempleo, respectivamente, que reflejan el momento que atraviesa la economía nacional.



En primer lugar, la junta directiva del Emisor decidió, como lo esperaban los analistas del mercado, mantener la tasa de interés de política monetaria en 13,25 por ciento por tercera vez consecutiva.



A pesar del llamado tripartito del Ministro de Hacienda, la Asociación de Empresarios y Asobancaria, el banco central optó por sostener el nivel actual y no arrancar con una senda de recorte. Esta decisión resalta la preocupación por la inflación, ya no frente a su tendencia descendente sino en el ritmo de su reducción.



Sin desconocer el alivio en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los meses recientes, en especial con respecto a los alimentos, la variación anual continúa alta (11,4 por ciento) y la inflación núcleo bordea los dos dígitos.



Aunque faltan varios meses del 2023 en los que los precios pueden bajar a un ritmo más dinámico, todo señala a un sostenimiento de altas tasas de interés, con sus efectos negativos en la dinámica de crecimiento de la economía.



Por los lados del empleo, la fotografía es más positiva. De acuerdo al Dane la tasa de desempleo de agosto pasado en Colombia registró un 9,3 por ciento, 1,3 puntos porcentuales inferior a la reportada en el mismo período del 2022.



Estos son niveles que no se veían desde agosto de 2018 y muestra la recuperación de alrededor de un millón de puestos de trabajo. Mientras la industria manufacturera y la administración pública encabezaron la creación de nuevo empleo, el comercio experimentó la pérdida de 139 mil trabajos.



Si bien la economía sufre una desaceleración que se expresa en la industria, el comercio y en el consumo, los niveles de empleo de un dígito siguen evidenciando resiliencia al freno de las actividades productivas.



De todas maneras, los analistas anuncian un rezago de varios meses entre el bajo crecimiento y su respectivo choque en el desempleo. Las tasas estables, a causa de una persistente inflación alta, y un empleo que aún no registra la desaceleración, marcan el inicio del último tramo del 2023.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda