Tiempo de crecer con equidad

Ayer el Dane publicó los resultados oficiales del desempeño de la economía colombiana durante 2021. La organización nacional estadística reveló un crecimiento récord de 10,6 por ciento del PIB anual, que superó las proyecciones más optimistas de los analistas e incluso las del presidente Iván Duque, quien el lunes había anunciado un aumento de 10,2 por ciento. Lo cierto es que la economía nacional llegó a los dos dígitos, una meta sin antecedentes al menos en los últimos 46 años, tras el desplome también histórico de 7 por ciento a causa de la pandemia de la covid-19.

Estos resultados positivos confirman que el 2021 fue el año de la reactivación económica. De hecho, en comparación con el 2019, previo a la irrupción del coronavirus, el PIB del año pasado creció 2,8 por ciento. A pesar del freno en seco que significaron los bloqueos ilegales y demás impactos del paro nacional en el segundo trimestre del año, el aparato productivo nacional, las empresas y los trabajadores demostraron tanto su capacidad de resiliencia y adaptación como su compromiso con el retorno a las actividades. No genera mayor sorpresa que sean ramas como el comercio y servicios de comida, así como las industrias manufactureras las jalonadoras más fuertes de este crecimiento histórico.



Decisiones como levantar las restricciones, ponerles fin a los cierres de los sectores y consolidar la reapertura de la economía fueron indudables protagonistas para este aumento de dos dígitos del PIB. Asimismo, el impulso dado al plan nacional de vacunación, que cumple un año mañana, constituyó una política pública crucial para la confianza de las empresas y los trabajadores en el retorno a la ‘nueva normalidad’ y la aplicación de los protocolos de bioseguridad.



En momentos de contienda electoral es fácil caer en la tentación de desconocer un crecimiento del 10,6 por ciento en el PIB y de dar por sentado que la economía regresaría automáticamente a los niveles pre-pandemia. Incluso hay precandidatos presidenciales de los sectores opositores al Gobierno que llamaron a estas cifras una “ilusión” en aras de minimizar este resultado. Si hay algo real en la reactivación económica de Colombia en 2021 son las decisiones, las apuestas, la confianza, las inversiones y el trabajo arduo de empresas, trabajadores y Estado que están detrás de cada uno de esos guarismos positivos en el reporte del Dane.



No obstante, reconocer este logro en la economía nacional no implica ignorar las brechas y desajustes que está generando la senda de la reactivación. Una de las más importantes es el rezago entre la dinámica de crecimiento del PIB y la generación de puestos de trabajo. Mientras la economía está regresando y superando los niveles de 2019, en materia laboral los índices de empleo no crecen a la misma velocidad. Tras consolidar este camino de reactivación, la siguiente tarea urgente es la recuperación de esos miles de puestos de trabajo que aún se necesitan para que más colombianos experimenten los beneficios del crecimiento.



Otros factores a los que hay que apuntar incluyen mitigar los impactos de la inflación en la pobreza y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. En términos de los altos precios a los consumidores, es necesario atender su efecto en los hogares más pobres que mina su capacidad adquisitiva mientras que, frente a las mipymes, hacen falta políticas de promoción de su desarrollo y formalización. En otras palabras, ya es el momento de sincronizar esta senda de crecimiento con más equidad.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda