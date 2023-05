Todos pierden

En una semana llena de noticias económicas -reformas en el Congreso, PIB, rebajas en supermercados- es fácil olvidar que en días pasados Avianca desistió del proceso de integración con Viva. Esta decisión de la principal aerolínea del país tendrá complejos efectos sobre el mercado aéreo colombiano que desde ya se están experimentando por parte de los pasajeros y de toda la cadena de viajes, hoteles y turismo.



Tras más de nueve meses de haber presentado oficialmente la solicitud al Gobierno y un camino lleno de contratiempos, denuncias, investigaciones y la crisis del modelo ‘low cost’, Avianca retira su intención.



El principal argumento de la compañía aérea es económico: la demora en la definición y los condicionamientos puestos por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) deterioraron de tal manera la situación operativa de Viva que seguir adelante con la integración pondría en riesgo a la propia Avianca.



Los críticos de Avianca -e incluso las entidades de vigilancia y control- se refieren a los riesgos a la libre competencia y su primacía en el mercado que habría implicado la unión con Viva. Ahora, con el proceso fallido, señalan que salió ‘ganadora’ al llevar al cierre de una competidora ‘low cost’ como Viva. Seguramente Avianca, y las demás aerolíneas que operan en el país, buscarán llenar el vacío que está generando la parálisis operativa no solo de Viva sino también de Ultra Air.



De hecho, los reguladores apuntan a la dinámica del mercado para que esas rutas y esos viajeros se vayan reacomodando y conformando un nuevo equilibrio empresarial en el sector, incluyendo la entrada de otros actores. Esto es probable que suceda, pero sería un craso error por parte de todos los involucrados -y en especial la institucionalidad y la Aerocivil- entender, reconocer y aprender de los errores y las omisiones de este proceso fallido.



Por ejemplo, los tiempos en los que el ente regulador tomó las acciones para el proceso fueron excesivos y desconocieron el entorno deteriorado que amenazaba al mercado aéreo. No era una sorpresa para nadie que la devaluación del dólar, los altos costos del combustible, la inflación y la subida de los impuestos a los tiquetes estaban generando estragos en las finanzas de las compañías aéreas. En esos nueve meses de proceso, las dificultades financieras de Viva estallaron y condujeron a la parálisis operacional a finales de febrero pasado.



Un segundo aspecto compete a los condicionamientos que impuso Aerocivil cuando finalmente aprobó la integración de ambas compañías. No se trata de desconocer que definiciones como las de los slots y otras para protección de la competencia debían hacer parte de las condiciones, pero es responsabilidad de los reguladores sopesar y balancear esos requisitos en aras de garantizar procesos ordenados y transiciones controladas.



En tercer lugar, el hundimiento de la integración Avianca-Viva podrá dar beneficios económicos a la primera y a otras compañías aéreas en el corto plazo. Sin embargo, son los viajeros- en especial los beneficiados por el modelo ‘low cost’ los grandes perdedores de este fracaso ya que tendrán que pagar tiquetes más caros y muchos no recuperarán su dinero. La paradoja es que ellos, los pasajeros, eran los que en teoría deberían ser protegidos.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda