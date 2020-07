Trabajando desde casa

La pandemia del coronavirus ha desatado impactos de todo tipo en las más diversas áreas de la economía, la salud y la sociedad.

Uno de esos aspectos, tocados por la lucha contra la covid-19, es el del trabajo en varias de sus características. Además de la secuela grave del desempleo masivo por todo el mundo que está dejando a su paso el virus, las cuarentenas empujaron a millones de trabajadores a desarrollar sus labores desde sus hogares.



Colombia no fue la excepción. Mientras que antes de la pandemia las cifras nacionales de teletrabajo registraban alrededor de 200 mil personas, el confinamiento de abril envío a millones de colombianos a laborar desde casa.



De hecho, la encuesta de Pulso Empresarial del Dane registra que el 81,3 por ciento de las empresas consultadas usó internet como mecanismo de ajuste para el trabajo en casa. El 48,7 por ciento de las compañías aumentó el porcentaje de sus empleados operando bajo esa modalidad remota.



Si bien el teletrabajo no es novedad en Colombia -está reglamentado por la ley 1221 de 2008- la cuarentena generada por la pandemia del coronavirus aceleró la adopción de esta práctica.



Precisamente una de las primeras medidas del Gobierno Nacional para enfrentar la covid-19 fue la expedición de una circular del Ministerio de Trabajo con normas para lo que se llamó “trabajo en casa”. Dadas las exigentes condiciones legales del teletrabajo y la situación de emergencia del confinamiento, la circular fue la sombrilla para cobijar a los millones de colombianos que dejaron sus oficinas en marzo y los que aún no han regresado.



En un reciente foro de este diario en conjunto con la empresa Claro, el jefe de la cartera laboral, Ángel Custodio Cabrera, anunció la radicación de un proyecto de ley con mensaje de urgencia al Congreso de la República para regularizar el “trabajo en casa”.



Aunque aún no hay mayores detalles de la iniciativa, acierta el Gobierno en avanzar en esa dirección. La necesidad de distanciamiento social, junto a otras consecuencias de “convivir con la pandemia”, hacen urgente e irreversible la introducción de cambios permanentes a las formas de trabajo en Colombia.



Por ejemplo, el auxilio de conectividad, como sustituto del de transporte, es hoy una medida temporal que podría discutirse como una opción permanente.



Es muy probable que la decisión forzada de tener que laborar desde los sitios de residencia sea uno de las transformaciones permanentes que deje la pandemia no solo en Colombia sino en el resto del mundo. Luego de que millones de trabajadores en el país han disfrutado los beneficios de esta modalidad, como la cercanía con la familia, el ahorro en movilidad y la protección de la salud, será traumático para muchos el eventual retorno a las oficinas.



También la falta de normatividad ha conducido a jornadas laborales más largas y , mayor estrés y ansiedad, de acuerdo a la Federación Colombiana de Gestión Humana.



La iniciativa legislativa del ministro Cabrera tiene el reto de equilibrar esos costos y ventajas así como establecer las obligaciones y responsabilidades de los empleados y de las empresas. Además, es vital diseñar esta alternativa con los derechos claros en materia de seguridad laboral, las coberturas de los riesgos profesionales, horarios, descansos y espacios que separen trabajo y vida personal.



La decisión ayer de la Corte Constitucional sobre las sesiones virtuales del Congreso evidencian que, a pesar de la pandemia, la presencialidad en el trabajo, así sea el de legisladores, es un factor poderoso a favor del statu quo. Contar con el trabajo en casa como una opción legal -que desafortunadamente no todos los trabajadores en el país podrán gozar por sus oficios- es un positivo primer paso.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda