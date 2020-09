Trabajo en la reactivación

Hasta la saciedad se ha repetido en estos meses que uno de los ámbitos en los que la pandemia del coronavirus ha generado mayores impactos es el laboral.



Estas transformaciones se están presentando en los más variados niveles y no solo en Colombia sino en el mundo. Por ejemplo, la masificación del trabajo en casa no fue un fenómeno exclusivamente local.

Grandes multinacionales globales como Google han enviado a todos sus empleados a sus hogares hasta mediados del año entrante. Similares políticas han asumido muchas compañías colombianas de distintos sectores de la economía.



Edificios enteros con oficinas vacías pululan hoy por Bogotá y demás capitales colombianas a la espera de la vacuna contra el coronavirus o medidas que reduzcan sustancialmente los riesgos de la aglomeración.



Otro coletazo más complejo y permanente que la pandemia está dejando en el mundo laboral es el incremento del desempleo. Si bien la economía colombiana llegó con tasas de desempleo de dos dígitos cuando el coronavirus aterrizó, la destrucción masiva de puestos de trabajo ha superado los cuatro millones.



Una sociedad ahogada en esos niveles tan altos de desocupación y con informalidad generalizada retrocederá en los avances contra la pobreza y la indigencia. Estudios recientes calculan que entre 11 y 16 años. No sorprende que en encuestas como la de Invamer para agosto el desempleo ocupe el primer lugar dentro de las problemáticas más graves que enfrenta el país, según los ciudadanos.



Las transformaciones en el ámbito laboral asimismo incluyen una sobrecarga en contra de los mujeres y una falta de oportunidades para la población joven.



En Colombia y muchos otros países del mundo las restricciones y los confinamientos impactaron con mayor severidad sectores económicos y negocios con alta proporción de personal femenino como alojamiento y servicios de comidas, comercio y actividades culturales y artísticas. Y, lo que es peor, los esfuerzos de reactivación se orientan a planes con fuerte participación de construcción de vivienda, obras civiles e infraestructura, con mayor peso masculino.



Cada una de estas tres tendencias, y muchas otras más como la exacerbación de las inequidades digitales, implica cambios en rutinas en el hogar, ingresos en los bolsillos, ansiedades sicológicas e incertidumbres.



En especial, ahora que Colombia entra en una etapa de reapertura más amplia de muchas de sus actividades económicas y sociales.

Cabe en estos momentos preguntarse no solo el contenido de la política laboral del Gobierno Nacional para abordar estas problemáticas de los trabajadores y desempleados sino qué le está haciendo falta. En otras palabras, qué debería contener una política laboral para la reactivación económica.



Además de lamentar que el Gobierno Nacional no tenga en sus planes reformas estructurales al mercado laboral y al sistema de pensiones, el Ministerio de Trabajo debe tanto impulsar la rápida aprobación de la ley de trabajo en casa como liderar un plan de corto plazo de generación de empleos temporales.



También está sobre la mesa la discusión de cómo incluir un enfoque de género dentro de la creación de puestos de trabajo del plan gubernamental de reactivación económica. Es momento de empezar el conteo público de cuántos empleos tangibles están generando todas las iniciativas tanto públicas como privadas.



La lucha por disminuir las altas tasas de desempleo -y sus impactos sobre la informalidad, las mujeres, los hogares y los jóvenes- acompañarán al país por los años venideros. Por esa razón, es necesario que el Gobierno Nacional desarrolle una política laboral para la reactivación que incluya plan de choque de empleos, enfoque de género y regulación del teletrabajo.