En días recientes el presidente Iván Duque ha anunciado varias medidas orientadas a la población juvenil, principales protagonistas de las protestas ciudadanas que entran hoy a su cuarta semana. Se trata de un plan de empleo juvenil y de un programa de acceso a vivienda de interés social llamado ‘Jóvenes Propietarios’.



Ambas políticas hacen parte del ‘Pacto Nacional con la Juventud’ que el Gobierno Nacional ha enarbolado como su estrategia bandera para responder a las demandas de los jóvenes dentro del paro nacional. Anteriormente el primer mandatario había asimismo anunciado la matrícula gratuita para estudiantes de educación superior de estratos 1, 2 y 3.



Junto a espacios de diálogo en distintas partes del país, el Ejecutivo busca construir una agenda para enfrentar los reclamos de esta población. En encuestas recientes los jóvenes colombianos han expresado sus necesidades alrededor del acceso gratuito a la educación, así como a oportunidades de empleo y generación de ingresos, entre otros temas más de corte político.



La masiva participación juvenil en estas tres semanas de protestas le ha dado máxima exposición a la precaria situación socioeconómica de los colombianos entre los 14 y 28 años. De acuerdo a cifras del Dane, la tasa de desempleo entre los jóvenes en el primer trimestre de 2021 alcanzó el 23,9%, es decir, más de 1,6 millones. Para las mujeres jóvenes los niveles de desocupación llegan al 31,3 %.



La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto económico mucho mayor en mujeres y jóvenes tanto en Colombia como en el resto del mundo. El covid-19 interrumpió el proceso educativo de millones de adolescentes, y destruyó millones de puestos de trabajo ocupados por la juventud.



En el caso colombiano, por ejemplo, el sector agrícola, las industrias manufactureras y las actividades artísticas contribuyen con el 15, 11 y 8 por ciento del empleo juvenil. Estas ramas han decrecido en su capacidad de crear puestos de trabajo para los jóvenes. El comercio y los servicios de comida, aunque con recientes dinámicas positivas frente a los empleos para jóvenes, han sido muy golpeados por las medidas restrictivas y los confinamientos.



También es cierto que la falta de oportunidades laborales en Colombia no la generó única y exclusivamente la irrupción del coronavirus. Desde varios años antes de la pandemia, la economía no venía creando los puestos de trabajo necesarios para la juventud. Han sido múltiples los esfuerzos para estimular la contratación de jóvenes en las empresas, incluyendo una ley de ‘primer empleo’ y los resultados no han sido los mejores. Los desafíos estructurales son de diversa índole: pobre sincronización y pertinencia entre la formación educativa y las necesidades del mundo laboral, rigidez de las normas laborales, ausencia de capacitación en las nuevas competencias básicas como la digitalización, entre otros factores.



La decisión del Gobierno de subsidiar los costos de seguridad social de las empresas para que contraten nuevos trabajadores jóvenes va en la dirección correcta. No obstante, este plan debe acompañarse de otras medidas que conformen una agenda integral que combine las urgencias políticas del corto plazo con los cambios estructurales del mediano plazo.



Además de la astucia negociadora del Ejecutivo para explicar a los jóvenes del paro los beneficios de las concesiones que está tomando, es necesario incluir estrategias de capacitación para los jóvenes en habilidades digitales, apoyo al emprendimiento juvenil, regularizar el trabajo por plataformas y apps, y planes de empleo con enfoque a favor de las jóvenes.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda