Desde hace varias semanas el Congreso de la República es el epicentro de la economía, gracias al abultado paquete de reformas radicadas por el Gobierno Nacional. La Casa de Nariño no solo convocó a sesiones extraordinarias del Legislativo a principios de febrero sino que ha radicado uno tras otro, proyectos de ley con un altísimo impacto en las actividades económicas y en la vida cotidiana de los colombianos.



El aluvión de iniciativas comienza con aquellas cuyo trámite viene de la primera parte de la legislatura, sigue con los trece proyectos introducidos en las extras -que incluye el Plan de Desarrollo- y termina con la reciente agenda de reformas: la salud, la laboral y la del sistema pensional. Lo anterior contempla asimismo la reforma política -hundida ayer en el Congreso-, la de sometimiento a la Justicia, la de ‘humanización carcelaria’, la reforma electoral, la de transición energética y la adición presupuestal, entre otros.



En las últimas semanas quedó en evidencia que el período de sesiones extraordinarias no se aprovechó lo suficiente para anticipar el ‘trancón’ legislativo que la agenda del Gobierno generaría en el Capitolio. La tríada inicial de reformas del Ejecutivo -salud, pensional y laboral- se encuentran hoy ya radicadas, pero han sido recibidas, en especial las dos primeras, con fuertes críticas y dificultades políticas que han producido, por ahora, un arranque accidentado.



La avalancha legislativa genera varias preocupaciones que merecen atenderse. La primera es puramente política. En el papel la administración Petro ha construido una aplanadora parlamentaria con una coalición gobiernista que goza de amplias mayorías. Los éxitos iniciales de la Casa de Nariño en el Congreso -por ejemplo, la reforma tributaria- tuvieron el sello de ese bloque oficialista, que incluía partidos tradicionales como los liberales y los conservadores.



No obstante, esa coalición ha mostrado recientemente sus fracturas. Ayer el proyecto de reforma política se constituyó en la primera gran derrota legislativa del presidente, Gustavo Petro, e incluso del presidente del Senado, Roy Barreras. Derrota en la que jugaron un rol fundamental parlamentarios que integran los bloques de apoyo al Ejecutivo. Por otro lado, la iniciativa de reforma a la salud no ha sido abrazada en su integridad por todos los partidos de la coalición oficialista, sino que, al contrario, textos alternativos de algunos bloques, que eliminan pilares cruciales de la propuesta gobiernista, están hoy sobre la mesa.



La recepción de la reforma laboral tampoco ha sido unánime dentro de todo el bloque mayoritario y ya algunos miembros han manifestado reparos que podrían traducirse pronto en propuestas alternas. Claramente este Congreso de marzo de 2023 no es el mismo con el que el gobierno Petro finalizó el 2022.



El segundo aspecto es aún más crucial ya que compete a la capacidad actual del Legislativo para tramitar semejante abanico de reformas con la atención, el tiempo y la profundidad de discusión necesarias. No sólo los ojos de los colombianos están hoy sobre los congresistas, sino también la confianza en que, a pesar de sus legítimas filiaciones ideológicas, le brinden a textos que transforman la salud, la pensión, el empleo y la seguridad, la oportunidad de debatirse con responsabilidad.



Al Ejecutivo, que ya perdió uno de sus proyectos, le conviene esta inundación de iniciativas ya que inevitablemente conducirá a un trámite con afán y sin el detalle y la minuciosidad requeridas. Los congresistas deberán analizar desde su fuero interno si necesitan más tiempo y más estudio para tan trascendentes definiciones.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.com

Twitter: @pachomiranda