Tributaria sin adornos

Uno de los principales objetivos dentro de la agenda del último año del gobierno Duque es la aprobación del proyecto de reforma tributaria 2.0. Producto del consenso y con un recaudo mayoritariamente sostenido sobre los hombros de las empresas, la “ley de inversión social” ha surgido como la alternativa políticamente posible y socialmente viable.

El diseño del articulado que hoy transita en el Congreso de la República cumple con los compromisos hechos por el Gobierno Nacional de no tocar el IVA ni introducir ninguna afectación a las clases medias y populares.



De los $15,2 billones que busca recoger el Ejecutivo, unos $10 billones saldrían de los bolsillos de los privados, en particular de la renta de las empresas de todos los tamaños, en vez de generar impactos sobre las personas naturales.



No obstante, como es tradicional en una iniciativa legislativa de esta naturaleza, los congresistas ya han radicado alrededor de 157 proposiciones para el texto del primer debate. Las propuestas son variadas y cobijan desde ampliaciones a las medidas para estimular el empleo joven hasta la inclusión de alivios tributarios pasando por la revisión de los tratados de libre comercio, entre otras.



Este ejercicio de presentación de proposiciones y modificaciones es parte del trámite normal de un proyecto de reforma tributaria. Los pulsos entre el Ejecutivo y el Legislativo por los contenidos finales de los proyectos de ley constituyen sanas muestras del sistema democrático y de separación de poderes.



Dicho lo anterior, no atravesamos tiempos normales, comenzando por la radicación de una reforma tributaria en el último año de una administración.



Cada proposición, en principio, merecería ser analizada, discutida y debatida, pero cabe preguntarse si este es el camino adecuado que debería seguir un proyecto de reforma tributaria que debería concentrarse en trasladar esos consensos logrados y aprovechar el ofrecimiento del sector privado de costearla.



Tras la fallida iniciativa 1.0 que tumbaron las protestas del paro nacional, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo construyó una propuesta de ajuste fiscal con más estímulo social que respondiera a la situación de crisis sanitaria, social y económica que Colombia atraviesa actualmente. En otras palabras, una opción menos ambiciosa, de emergencia y que seguramente será remplazada por una nueva tributaria al inicio del próximo gobierno.



Esta es la coyuntura especial que los congresistas deberían ponderar para evitar que la iniciativa gubernamental termine convertida en un “árbol de Navidad”, llena de adornos. O lo que es peor, que en el articulado se introduzcan medidas alejadas de los objetivos puntuales del proyecto, insostenibles en una crisis como la actual o que podrían discutirse en la próxima reforma tributaria. Si bien puede parecer ingenuo pedir a los legisladores que no impulsen sus propuestas- en especial en época preelectoral-, vale la pena invitar a las bancadas del Congreso a un abordaje responsable de la “ley de inversión social”.



Las condiciones que engendraron el proyecto de reforma tributaria 2.0 son particulares y delicadas. El Gobierno Nacional ha estructurado una iniciativa imperfecta, sin ambición estructural y orientada a resolver el doble desafío social y fiscal en medio de la reactivación de la economía.



A la Casa de Nariño no le puede temblar la mano en cerrarles el paso a propuestas inconvenientes mientras que las bancadas legislativas les corresponde la responsabilidad de dar el debate democrático, sin perder de vista la emergencia.

