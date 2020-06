Turismo post-cuarentena

El 2019 fue un año de récords para la industria del turismo en Colombia. Pero no había terminado el primer trimestre de este año y la pandemia global del coronavirus había impacto con severidad el transporte aéreo, la hotelería, la gastronomía y muchos más sectores asociados a la hospitalidad.



El sector turístico arrancó 2020 con el mejor de los escenarios. La ocupación hotelera creció el año pasado un 57,8 por ciento, mientras que el número de visitantes no residentes alcanzó los 4,51 millones, lo que significa un incremento de 2,7 por ciento con respecto a 2018.

Los ingresos nominales de las agencias de viajes aumentaron en 2019 un 3,7 por ciento y los de los hoteles registraron un alza del 10,6 por ciento.



El año pasado también fue muy positivo para la conectividad aérea, un factor de infraestructura vital para el dinamismo del turismo: se anunciaron 17 nuevas rutas con conexión a Perú, Chile, España, México, Ecuador y Estados Unidos, entre otros destinos.



Las estadísticas oficiales simplemente confirmaban lo que se veía y se respiraba en las calles de los destinos turísticos tradicionales colombianos, y de muchas ciudades que no lo son: la construcción de modernos hoteles, la presencia de extranjeros turistas y el surgimiento de restaurantes, bares y otros negocios de la cadena del turismo.



A principios del año, el balance del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo era contundente: “el país crece seis puntos porcentuales por encima de la región suramericana.



Ante esa ‘bonanza’, la hipérbole del presidente, Iván Duque, “el turismo es el nuevo petróleo”, que resumía su entusiasmo sobre el sector como motor económico y de empleo, se sentía entonces un poco menos ambiciosa.



Hace poco más de 100 días se registró el primer caso oficial de coronavirus en territorio colombiano y ese ritmo dinámico de la llamada industria sin chimeneas literalmente se frenó en seco.



Al igual que otros sectores como el comercio, la educación y el transporte aéreo, el turismo fue uno de los primeros en cerrarse del todo. Lo que es peor: fueron los turistas quienes, en muchos países, trajeron de sus viajes al extranjero el coronavirus.



Incluso los desplazamientos internos en territorio nacional han sido restringidos para evitar la movilidad de la enfermedad de las ciudades grandes a las zonas de recreo.



Como era de esperarse, el desplome de esta industria ha sido brutal. Por ejemplo, en la más reciente muestra mensual de hoteles del Dane, correspondiente al mes de abril, los ingresos de estos establecimientos de hospedaje se redujeron en un 94,2 por ciento, mientras que su personal ocupado en 24,8 por ciento al compararlo con el mismo período del 2019.



Los distintos sectores asociados a la industria de viajes -transporte aéreo, intermunicipal, hoteles, restaurantes- han desarrollado protocolos de bioseguridad que les permitan estar listos para cuando el Gobierno Nacional ordene su reactivación.



Pero el Ejecutivo no será el único al que el sector turismo tendrá que persuadir para empezar su recuperación post-confinamiento. Una reciente encuesta de la Anato, que congrega agencias de viajes, muestra que solo un 29 por ciento de colombianos consultados piensa viajar este año y un 37 por ciento no viajará.



Tras adoptar medidas y protocolos, que en el caso de las aerolíneas pone en riesgo su punto de equilibrio operativo, toda la cadena de los viajes y el turismo enfrenta el duro reto de convencer a los colombianos de retornar a una actividad que hoy aún se siente riesgosa.



Aunque el virus siga afuera, esta industria requiere del Gobierno una hoja de ruta clara que le permita a sus empresarios tomar las decisiones sobre el futuro.