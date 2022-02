Ucrania: ¿y la economía qué?

El mundo asiste en los últimos días a un ‘espectáculo’ que posiblemente muy pocos esperaban meses atrás, cuando la pandemia del covid-19 y la recuperación económica tras la crisis derivada de esta eran la mayor preocupación mundial. Lo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó ayer como el inicio de la invasión de Ucrania ha despertado el temor internacional de que haya un nuevo conflicto militar a gran escala en el planeta. Pero, ante eso, ¿dónde queda la economía?

Más allá del reconocimiento por parte del gobierno de Vladímir Putin de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk y el envío de tropas a esos territorios, el conflicto de momento se mueve en un plano eminentemente económico.



Un ejemplo de ello es que las principales reacciones de Europa y Estados Unidos han sido a modo de sanciones económicas, pues Biden se centró en castigar a los bancos VEB y PSB, este último que se considera como una rama fundamental para la financiación de la defensa de ese país.



También se anunció que se le prohibirá a Rusia el ingreso a los mercados financieros occidentales, por lo que la deuda rusa no podrá conseguir inversionistas en Europa y EE. UU., al tiempo que Alemania suspendió la aprobación del Nord Stream 2, el polémico gasoducto que le conecta con Rusia, de 1.200 km de largo y con capacidad de transportar 110.000 millones de metros cúbicos al año.



Otro punto clave en el conflicto es la interdependencia de Europa y Rusia. Se estima que el 40 por ciento del presupuesto del país que preside Putin depende de las exportaciones de gas y, de hecho, exporta a los países del Viejo Continente más del 80 por ciento de su producción, mientras que una cifra similar del hidrocarburo que consumen los países del Viejo Continente son de Rusia.



También, la economía mundial puede resentirse por las disrupciones que se den en el mercado petrolero. Ayer mismo la Agencia Internacional de Energía se mostró preocupada por los 250.000 barriles por día que exporta Rusia a través del territorio de Ucrania.



Hoy Rusia sigue siendo uno de los principales jugadores en el mercado petrolero, con una producción de casi 10 millones de barriles por día de petróleo, por lo que sus decisiones y su participación en el suministro mundial también será un aspecto a monitorear en las próximas semanas.



De momento, el impacto más inmediato del conflicto, como ocurre siempre, es a través de los mercados financieros. En Rusia, el rublo se ha depreciado ligeramente por encima del 5 por ciento en la última semana, pero llama la atención que ayer subió alrededor de 1,5 por ciento. La bolsa del país también repuntó 1,59 por ciento, mientras que sus bonos repuntaron dos puntos básicos a 10,87 por ciento.



El temor al conflicto sí que llevó a los números rojos, un día más, a Wall Street, con caídas de alrededor de 1,5 por ciento en el Dow Jones, lo mismo que varios países de Europa.

No obstante, el petróleo, ante la posibilidad de un menor suministro, subió. Ayer repuntó hasta terminar el día en 96,59 dólares.



Pese a que un conflicto no beneficia a nadie, varios expertos en mercados han señalado el golpe positivo que un país como Colombia tendría vía hidrocarburos: un barril de cerca de 100 dólares podría impulsar los ingresos y la producción nacional hasta incluso más allá del millón de barriles, al tiempo que hay quienes apuestan a que un cierre en el grifo del gas ruso a Europa podría encender de nuevo las centrales térmicas en la UE, lo que podría ayudar las exportaciones de este y otros energéticos del país. Todos esperamos que el conflicto no vaya a más.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda