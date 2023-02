Un año de crecimiento

Ayer el Dane publicó las cifras correspondientes al Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado. La economía colombiana mantuvo una dinámica senda durante 2022 con un crecimiento del 7,5 por ciento, si bien ligeramente inferior a la mayoría de proyecciones, pero dentro de las de mejor desempeño en la región. El reporte incluyó el PIB del último tramo del año que ratificó con un 2,9 por ciento la desaceleración que caracterizó el segundo semestre.

En el 2022 las actividades productivas fueron jalonadas por el comercio -que contribuyó con 2,1 puntos porcentuales-, seguido de las industrias manufactureras y del entretenimiento y la recreación -con sendos aportes de 1,2 puntos porcentuales-. Estos guarismos ratifican ese comportamiento de reactivación de la economía que se sostuvo por buena parte del año pasado y que resistió el permanente deterioro de las condiciones externas en materia de inflación, tasa de interés y los efectos de la guerra rusa en Ucrania.



El balance del año pasado es positivo ante los menores resultados de la mayoría de los países de la región. Con un aumento del 37,9 por ciento se destaca el dinamismo de las actividades artísticas, entretenimiento y recreación que incluye muchos de los sectores ‘últimos en abrir’ tras la pandemia del coronavirus. A pesar de la inflación disparada, los colombianos regresaron en masa en 2022 a los conciertos, la diversión, los viajes y otros tipos de servicios.



No obstante, la segunda mitad del año pasado ya empezó a mostrar las señales de una evidente desaceleración en estos positivos ritmos de crecimiento. Mientras las ventas del comercio en diciembre experimentaron una preocupante caída, la generación de nuevos puestos de trabajo también comenzó a reducirse, manteniendo la tasa de desempleo en dos dígitos. Tanto la industria como el comercio reportaron una pérdida de dinamismo en el tramo final del 2022.



Lo anterior se debe conectar tanto con el arranque del 2023 como las perspectivas de cómo se desarrollará este año. Las proyecciones, que en crecimiento del PIB apuntan a un rango entre 0,2 y 1,3 por ciento, reflejan un abrupto freno en seco en la economía. Sin duda la dinámica senda de los últimos dos años (11 por ciento en 2021 y 7,5 por ciento en 2022) no se repetirá al menos en los próximos años. Las consecuencias de esa desaceleración -en un entorno de alta inflación, baja creación de empleo e incertidumbre política- ya se empiezan a vislumbrar y se agudizarán en los próximos meses.



Una cuestión que surge ante esos escenarios críticos de la economía colombiana en 2023 es cómo se combina esta reducción ostensible de las actividades productivas con la intención del Gobierno de impulsar una ambiciosa y drástica agenda de reformas. El traslape entre un año de desaceleración económica y un año de iniciativas que transforman la salud, las pensiones y el régimen laboral no solo se está reflejando ya en un ambiente político polarizado de marchas y contramarchas, sino que se traduce en una mayor cautela de empresarios e inversionistas ante la inestabilidad de las reglas del juego.



Los asuntos económicos de la ‘mesa del comedor’ continúan encabezando las preocupaciones de la mayoría de ciudadanos tras los primeros seis meses de la administración Petro. Aunque con los billonarios recursos que le brindará al Estado la reforma tributaria aprobada el año pasado, muchos hogares colombianos sufrirán en los próximos meses caídas en su consumo, en su ingreso disponible y en la confianza y visión en el futuro cercano. A un año de crecimiento le seguirá otro de apretón.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda