Un año de guerra

Este 24 de febrero de 2023, hace doce meses, los tanques rusos avanzaron en territorio ucraniano en lo que sería, de acuerdo a los planes del Kremlin, un conflicto de rápida conclusión, fácil resolución y sin mayores contradictores. Un año después, las fuerzas de Moscú continúan engarzadas en una invasión con una feroz lucha territorial, de altísimo costo, sin salida clara y enfrentados a una nación ucraniana, que ha sorprendido al mundo por su resistencia y sostenido un claro respaldo público de las potencias occidentales.



El regreso de la guerra al Viejo Continente se tradujo en un nuevo escenario geopolítico para Estados Unidos, China, Rusia y los europeos y, en una cascada de severos impactos económicos. Ya que el teatro en el que se están desatando las confrontaciones concentra parte importante de los insumos agropecuarios y los fertilizantes, una de las primeras consecuencias del conflicto bélico fue la disparada en los precios de los alimentos básicos en la mayoría del planeta.



Junto al choque en la cadena de producción agrícola alrededor del globo, la agresión de Vladimir Putin sacó a relucir la cara oculta de la excesiva dependencia de muchas economías de la Unión Europa, en especial Alemania, de los combustibles importados desde Rusia. La invasión rusa a Ucrania alteró el mapa del flujo de energéticos en el mundo y puso sobre la mesa la importancia de la seguridad energética para todos los países, en especial las principales potencias.



El alza en los precios del petróleo, hidrocarburos y carbón terminó por beneficiar a países productores, como Colombia, mientras las naciones en déficit energético lograban acomodar su matriz energética a las nuevas realidades geopolíticas. Por el lado del mercado, la ruta hacia una transición de descarbonización y de energías renovables y limpias sigue transitándose, pero ya con una mirada, perspectivas y balance, mucho más anclado a la tierra.



Alimentos y combustibles jalonaron una subida global de la inflación, rompiendo récord de tasas que no se registraron por varias décadas, así como la decisión de la mayoría de bancos centrales de elevar las tasas de interés. Lo anterior, en conjunción con otros factores, puso fin al dinámico ritmo de crecimiento pospandemia de la covid y, en el último tramo del año pasado, soplaron fuertes vientos de recesión en algunas de las mayores economías del mundo.



Si bien en los meses recientes estas perspectivas para 2023 han tendido a mejorar, los choques generados por la invasión de Rusia sí les han costado a muchos países puntos de crecimiento y ritmo de las actividades productivas vía inflación, tasas de interés, disrupción de las cadenas de suministro, altos costos de materias primas e insumos y cambios en el mercado energético. De hecho, un reporte de la Ocde estima en US$2,8 billones el costo de la guerra en Ucrania sobre la economía mundial. También es cierto que, tras un año, estas alteraciones graves han dado paso a reconfiguraciones y ajustes, no todos fáciles ni baratos, por parte de gobiernos, empresas y hasta ciudadanos del común.



Hacia futuro el afán guerrerista de Putin seguirá generándoles un alto costo a las naciones y sus economías. Las sanciones contra Moscú, una de las primeras respuestas de Occidente, ya no golpean como al principio y China y otros países constituyen un respiro para Moscú. Incluso el nuevo gobierno colombiano, bajo Gustavo Petro, se ha movido del apoyo total a la resistencia ucraniana a una postura ‘tibia’ que termina favoreciendo a Rusia. En conclusión, la guerra rusa hizo al mundo más pobre, más caro, menos sostenible en energía y más inseguro.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

