Un año de reactivación

Mañana se cumple un año del discurso del presidente Iván Duque en el que lanzó el plan de reactivación económica de su gobierno, llamado “Compromiso por Colombia”. “Significa una inversión superior a los 100 billones de pesos, y se constituirá en una especie de mecanismo articulador de inversión pública y privada, y buscará generar en los próximos años más de un millón de empleos directos e indirectos”, afirmó el primer mandatario en la instalación de las sesiones del Congreso de la República.





Mucha agua ha pasado por debajo del puente en estos 365 días de reactivación y no es fácil seguir la pista de los centenares de proyectos que integran esta estrategia gubernamental, con montos de inversión y plazos de ejecución cambiantes. Para el director del departamento de la Presidencia, Víctor Muñoz, el balance es positivo: “son 282 proyectos en ejecución que ascienden a más de 84 billones de pesos en sectores como agricultura, comercio, educación, transporte, vivienda, trabajo, y los restantes se encuentran ya sea en proceso de contratación o finalizados”.



La fotografía de cada componente de la estrategia es distinta así como las razones por las que algunas de las iniciativas presentan retrasos y otras se encuentran en distintas etapas de ejecución. Lo cierto es que en este primer año de la reactivación, por motivos que van desde el estrecho margen de maniobra fiscal hasta las demoras estructurales para el desarrollo de megaproyectos en el país, el eje central de la estrategia no giró alrededor del ambicioso programa de la Casa de Nariño.



No obstante, el panorama económico hoy es más optimista que el que se vislumbraba tanto desde el Gobierno como desde las empresas hace un año. Sin desconocer los impactos específicos y sectoriales de las distintas iniciativas en ejecución, la senda de la recuperación ha estado marcada más por las decisiones políticas del Ejecutivo y sus efectos en la economía y en el sector privado.



Dos ejemplos puntuales son la vacunación y el manejo de las cuarentenas y las medidas restrictivas para combatir al coronavirus. Si bien el segundo semestre del año pasado estuvo marcado por esa tensión entre la reapertura de las actividades y el mantenimiento de confinamientos por razones sanitarios, hoy los colombianos tienen mayor claridad sobre las costosas consecuencias sociales de “apagar la economía”.



De hecho, en estos doce meses, los “baches” en el camino de la reactivación han sido protagonizados por la urgencia de repeler los tres picos de contagio, por la extensión de medidas restrictivas en las grandes capitales y, en los últimos meses, los impactos del paro nacional y de los bloqueos ilegales. Ahora que se anuncia el retorno de marchas y manifestaciones, no sobra recordar que, para industrias y comercios, el golpe de las protestas fue casi tan duro como el del inicio de la pandemia.



El camino del plan nacional de vacunación tampoco arrancó fácil. Pero el ritmo adquirido tanto por la estrategia de inmunización pública como el complemento de los privados es un sostén en las perspectivas optimistas sobre el desempeño de la economía colombiana para finales de 2021. El Gobierno entendió que la vacunación masiva constituía una poderosa estrategia de reactivación económica.



La confianza y resiliencia de las empresas así como el optimismo de muchos hogares continúan inyectando de dinamismo al aparato productivo. Un año después, el Ejecutivo, el sector empresarial y los trabajadores siguen construyendo, con retos como los empleos y la equidad, una senda positiva para la recuperación.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda