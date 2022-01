Un año pantanoso

En el corto tiempo que llevamos de 2022, una cosa parece cada vez más segura: frente al optimismo que se vivió el año pasado tanto en el mundo como en Colombia por las cifras que arrojó el repunte económico tras la crisis generada por la pandemia, este año en cambio apunta a que va a ser más ‘pantanoso’.

El hecho de que ya no vayamos a seguir viendo tan altas tasas de crecimiento en las economías internacionales es el primero de los factores que llevan a esa conclusión. El más reciente reporte del Banco Mundial ya mira en esa dirección al asegurar que el crecimiento del PIB global en 2022 será de 4,1 por ciento y el próximo seguirá bajando hasta 3,2 por ciento, después de un alza esperado de 5,5 por ciento en 2021.



Y peor, de hecho, le iría a América Latina, región que tan solo avanzaría 2,6 por ciento este año, frente al 6,7 por ciento del pasado. Colombia, en la misma línea, tendría un avance de 4,1 por ciento versus el 9,9 por ciento que estima el Banco Mundial en el 2021.

Pero más allá del crecimiento, que ya se esperaba menor por el final del efecto estadístico que generaba el desplome en 2020, son los crecientes riesgos los que plantean cada vez un terreno más difícil de transitar hacia delante para la economía mundial.



Sin ir más lejos, el reciente reporte de riesgos del Foro Económico Mundial apunta que el 89 por ciento de los encuestados cree que la perspectiva a corto plazo es volátil, fracturada y cada vez más catastrófica.



Frente al gran optimismo en todo 2021, este 2022 empieza con alertas de desaceleración en el mundo y riesgos cada vez mayores

Son muchos los riesgos crecientes que se plantean hacia delante: sumado a una pandemia que aún no aminora de forma definitiva su impacto en contagios, se le suman otros de corte económico como la persistente inflación en el mundo, temas coyunturales pero de largo aliento como la crisis de los contenedores, la necesidad de los países de poner en orden sus cuentas fiscales y de deuda, seguir reduciendo las mayores tasas de desempleo o seguir luchando contra la pobreza y la desigualdad que dejó la pandemia.

En Colombia, al igual que ocurre en otros países y especialmente los que están en el mundo en desarrollo, la incertidumbre política por calendarios electorales y factores como la posibilidad de que la Reserva Federal acelere sus alzas de tasas y su reducción de estímulo, junto con la devaluación de sus monedas o la aversión al riesgo que se puede dar hacia los activos emergentes por la menor liquidez global son otros riesgos que plantean un camino más difícil en su recuperación.



En esta línea, el Fondo Monetario Internacional también lanzó una importante alerta a los países emergentes este año, pues dice que la persistencia de la pandemia junto con el inicio del alza de tasas en Estados Unidos puede llevar a estas economías a sufrir grandes “turbulencias”.



Y aunque algunos de los anteriores serán los principales desafíos en el ámbito económico, al menos en el corto plazo, la lista de riesgos crecientes que pesan sobre el planeta no frena. Precisamente el informe del Foro Económico Mundial clasificó cuáles serán los principales en la próxima década, entre los cuales se encuentran temas como el cambio climático y las temperaturas extremas, así como la erosión en la cohesión social, el surgimiento de nuevas enfermedades contagiosas, posibles crisis de deuda o confrontaciones geopolíticas.



El panorama en general no es negativo para la economía internacional, pues se espera que se mantenga el crecimiento en el PIB y con ello la mejora en los indicadores socioeconómicos, pero las alertas de desaceleración no se han demorado en llegar y los riesgos en el mundo son cada vez mayores.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda