Un avance agridulce

La fotografía del empleo en abril refleja tanto la fuerza de la reactivación como el impacto negativo de los cierres y restricciones.



El desempleo continúa convertido en uno de los legados socioeconómicos más complejos de la pandemia. El desplome histórico de la actividad productiva tanto en Colombia como en el resto del mundo enfrenta el desafío en 2021 tanto de retornar a la senda de crecimiento positiva como de recuperarse con creación de empleo y con equidad.



El informe de mercado laboral del Dane, correspondiente a abril, constituye un recordatorio tanto de cuánto se ha avanzando en la reactivación de los sectores productivos como del alto impacto que generan los cierres, las cuarentenas y demás medidas restrictivas. La tasa de desempleo nacional registró un 15,1%, 4,7 puntos porcentuales (p.p.) menos en comparación con abril del año pasado en medio de la economía confinada, pero 0,9 p.p. más que la de marzo pasado.



En el último año la economía colombiana ha recuperado más de 3,9 millones de puestos de trabajo. Esta fotografía de estos nuevos ocupados en el país refleja asimismo la reactivación de distintas actividades: comercio (859 mil), construcción (595 mil), industrias manufactureras (499 mil) e incluso las más golpeadas como alojamiento y servicios de comida (469 mil) y actividades artísticas y de entretenimiento (365 mil).



De hecho, una mirada mensual al comportamiento de la tasa de desempleo a este último año ratifica que la reactivación del aparato productivo, tan criticada en su momento por opositores y gobernantes locales, impulsó importantes caídas en la desocupación nacional. Los meses donde esa tendencia de recuperación se quebró - julio, enero, con el segundo pico de contagios, y ahora abril, con el tercero- cuentan con el elemento en común de los confinamientos y medidas restrictivas a nivel nacional.



No obstante, este positivo repunte tiene unas alertas que vale la pena resaltar. La primera se relaciona con el desempeño laboral en Bogotá. La capital registra una tasa de desempleo de 19,2%, es decir, no se está reduciendo a la misma velocidad que otras capitales. El giro en 180 grados del Distrito Capital hacia la reapertura total y el papel de las empresas en la recuperación de la ciudad debería traducirse en una mejor dinámica del empleo local.



Segundo, la brecha de género en la recuperación del empleo en Colombia sigue muy abierta. Cada reporte del Dane confirma que los hombres están regresando al mercado laboral a mayor velocidad que las mujeres. Mientras la tasa de desempleo masculina cayó al 12,1%, la femenina lo hizo al 19,1%. Por cada 10 hombres que salieron de la desocupación en el país, solo una mujer lo logró. Las razones son varias- e incluyen el lento avance de la educación presencial y el cuidado de los niños y adultos mayores- pero se repiten mensualmente.



En tercer lugar y relacionado con las masivas manifestaciones de descontento del último mes, el desempleo juvenil registró una tendencia contraria al resto de la población. La tasa entre los jóvenes aumentó de 22,8% en abril del año pasado a 23,1% en abril pasado. En el caso de las mujeres jóvenes, el desempleo subió 1,2 p.p. a 30,1 %.



Doce meses después de un desempleo del 19,8% y con la economía en cuarentena, la recuperación del empleo muestra una tendencia positiva. Sin embargo, el nivel de ocupados sigue por debajo de los niveles pre-pandemia, Bogotá necesita dinamizar su reapertura total y sin excusas, los jóvenes y las mujeres requieren de estrategias de creación de empleo y el aparato productivo debe superar los bloqueos y la parálisis actual.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda