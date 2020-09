Un esfuerzo conjunto

Con el fin de las cuarentenas y la entrada a una nueva fase de reapertura de actividades sociales y económicas, septiembre se convierte en un mes clave para el despegue de la reactivación económica.



Uno de los retos más complejos que enfrenta la sociedad colombiana es que la economía se reactive y se recupere con equidad y con la creación de puestos de trabajo para los más de cuatro millones de compatriotas que lo han perdido.

Por esa razón preocupa el rifirrafe que protagonizaron la semana pasada la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el Gobierno Nacional alrededor de la responsabilidad de crear empleos.



La mandataria de los capitalinos afirmó: “Los alcaldes nos echamos al hombro sacar a nuestras ciudades del pico de la pandemia. Es responsabilidad del Presidente sacar a Colombia del pico de desempleo”.



Aunque no se puede cantar victoria, las tendencias favorables que registran algunos indicadores de la pandemia en varias ciudades y regiones del país, incluida la capital de la República, son el resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales.



De hecho, la Casa de Nariño entregó a alcaldes y gobernadores instrumentos claves en la definición de las restricciones y confinamientos así como la reanudación de operaciones de sectores productivos enteros. A pesar de haber creado una colcha de retazos de medidas por todo el territorio nacional, el Gobierno Nacional entregó esa “llave de la gradualidad” a los mandatarios locales.



Aún con errores, aprendizajes, discrepancias y señalamientos mutuos, los Gobiernos Nacional y regionales trabajaron en coordinación para desarrollar medidas sanitarias, hacer pedagogía contra el virus, ampliar la capacidad hospitalaria, organizar la reapertura gradual de la economía y vigilar el cumplimiento ciudadano a las restricciones.



Atribuir el éxito de las medidas de la salud pública a los alcaldes y los impactos desastrosos de la economía exclusivamente a la Ejecutivo Nacional es tanto inexacto como peligroso. En especial en el arranque de la llamada “nueva normalidad”.



Reactivar la economía con equidad y con empleos requiere el esfuerzo conjunto y la coordinación entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales. Sin negar que los instrumentos de política pública, los recursos legales y financieros y las responsabilidades macroeconómicas no son los mismos, no es el momento de “lavarse las manos” con el problema más grave que enfrenta Colombia en este segundo semestre.



Si el Distrito Capital no creyera en el papel crucial de los gobiernos locales en la reactivación económica y en la generación de empleo, no estaría impulsando en el Cabildo de la ciudad su propio plan. De hecho, la economía bogotana, una de las más golpeadas en su dinamismo por la pandemia y las cuarentenas, necesita la combinación de los esfuerzos públicos nacional y local así como del sector privado.



Si bien los resultados del desempleo serán inevitablemente adjudicados al Gobierno Nacional, los mandatarios locales cuentan con instrumentos para contribuir a una reactivación económica más exitosa. Por ejemplo, en la capacidad de incentivar proyectos de construcción, vivienda y obras públicas- que crean puestos de trabajo- y en dinamizar el retorno del comercio, restaurantes y turismo.



Son precisamente las ciudades, en especial las grandes capitales, las que pueden diseñar políticas creativas para reactivar sectores económicos distintos a la infraestructura o la construcción, estimular la creación de empleos transitorios para mujeres y jóvenes, desplegar canales para mitigar el impacto en la pobreza y aprovechar los clústeres propios de las economías urbanas.



La reactivación económica con empleos y equidad es prioridad de todos.