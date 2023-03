Un futuro sostenible

La radicación del proyecto pensional completa la propuesta de transformación radical del gobierno Petro al sistema de seguridad social. Abordada de manera integral y sin desconocer medidas solidarias con los más vulnerables, el paquete reformista -que incluye salud y normas laborales- no sólo amplifica la intervención estatal sino también encarece los costos de contratar, restringe el derecho a escoger, aumenta las cargas de quienes hoy contribuyen y no se sintoniza con un deseo de ajustes moderados de los ciudadanos.

La iniciativa gubernamental diseña un sistema de pensiones sostenido en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual. No se tocan importantes parámetros del sistema como la edad de jubilación, las semanas o la tasa de remplazo. Si bien estas variables son sensibles políticamente -las recientes protestas en Francia tienen su raíz en mayor edad-, modificarlas habría ayudado a morigerar falencias estructurales.

Que el sistema de pensiones de Colombia requiere cambios no está en discusión. La cobertura actual es muy baja -sólo alrededor del 25 por ciento está pensionado- y una mayoría de población adulta mayor está desprotegida. A lo anterior se suman grandes inequidades que se reflejan en millonarios subsidios a las mesadas más altas y en la exclusión de una gran proporción de trabajadores informales. Por otro lado, la transición demográfica muestra cada vez más expectativa de vida y menos jóvenes formales para sostener los pensionados.

La propuesta del gobierno Petro acierta en buscar atender la desprotección de la vejez dentro del pilar solidario mediante una ayuda equivalente a unos 223 mil pesos.

De aprobarse el texto, cálculos del ministerio de Hacienda muestran que la incidencia de pobreza moderada y extrema de los mayores de 65 años bajaría de un año a otro 13,2 y 5,2 puntos porcentuales respectivamente. La cuestión central aquí es que los recursos de este pilar no deben salir de los cotizantes -que ya contribuyen solidariamente-, sino del presupuesto de la Nación.

Un segundo aspecto preocupante está en el pilar contributivo donde están Colpensiones y las AFP. El proyecto envía obligatoriamente los aportes a pensión de los colombianos que ganen hasta tres salarios mínimos -esto es 8,8 de cada diez afiliados- a Colpensiones y de ahí para arriba a las AFP. Esto es problemático por doble vía: primero le impone al fondo público inmensas responsabilidades y carga fiscal a futuro y segundo decide por el ciudadano. Como se trata de los ahorros para la vejez, lo mínimo es que cada trabajador pueda decidir libremente y con la debida información dónde aportar. Según la encuesta de la Andi, el 94 por ciento de los colombianos defiende ese derecho.

Esa pérdida de flujo a las AFP impactará el mercado de capitales y la capacidad para la inversión en infraestructuras y proyectos de largo plazo, así como constituir un golpe al ahorro pensional.

Además, este nuevo diseño, de acuerdo a Anif, disparará el pasivo pensional de 110 por ciento del PIB a 249 por ciento en 2070. Esta es una deuda que terminarán pagando por distintas vías los jóvenes de hoy en el transcurso de su vida laboral.

No es fácil equilibrar en una propuesta de sistema pensional la solidaridad con el ahorro, el balance intergeneracional y la sostenibilidad. Pero si no es sostenible, el futuro pensional no se ve despejado.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda

*Portafolio hace parte de Casa Editorial EL TIEMPO, que a su vez integra un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.